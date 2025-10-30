Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch đảng Bảo thủ Anh Kemi Badenoch

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Nghị sĩ Kemi Badenoch, Chủ tịch Đảng Bảo thủ của Anh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại cuộc gặp, Chủ tịch đảng Bảo thủ Kemi Badenoch hoan nghênh và bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, khẳng định đây là một dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Badenoch hoan nghênh việc hai nước thông qua Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác Chiến lược Toàn diện; nhấn mạnh đảng Bảo thủ Anh coi trọng và ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước cũng như quan hệ giữa nhân dân hai nước; khẳng định đảng Bảo thủ Anh sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng cường quan hệ với Việt Nam tại Quốc hội, khuyến khích Chính phủ Anh duy trì chính sách hợp tác tích cực với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị kinh tế, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhân dịp này, bà Badenoch gửi lời thăm hỏi thân tình đến các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn tình cảm đoàn kết hữu nghị của Chủ tịch đảng Bảo thủ Kemi Badenoch và Ban Lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh; đánh giá cao bà Kemi Badenoch trên cương vị Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại đã đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai nước, nhất là việc Anh chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Thông tin về tình hình Việt Nam trong thời gian qua, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các chính đảng trên thế giới, trong đó có đảng Bảo thủ Anh, nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố nền tảng chính trị để tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị đảng Bảo thủ tiếp tục ủng hộ các hoạt động của Quốc hội và Chính phủ Anh nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác song phương, trong đó có việc mở rộng kết nối giữa các doanh nghiệp hai nước, đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo; phát huy vai trò của mỗi Đảng trong việc trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường hơn nữa sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước; hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Anh và người Anh ở Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc ở sở tại. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm mời bà Badenoch và Đoàn đại biểu đảng Bảo thủ Anh thăm chính thức Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước trong thời gian qua, Lãnh đạo hai Đảng vui mừng nhận thấy Việt Nam và Anh có nhiều điểm đồng về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, thường xuyên phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh và tăng cường hợp tác giữa hai Đảng thông qua việc tăng cường các hoạt động tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm chính sách, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Anh, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới; ủng hộ lập trường, nguyên tắc về việc gìn giữ hòa bình, ổn định tại khu vực, giải quyết bằng biện pháp hòa bình các tranh chấp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982./.