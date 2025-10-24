Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Bulgaria Rumen Radev

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev hội đàm chính thức. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Bulgaria đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng thống Rumen Radev nhấn mạnh vị thế, vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và đánh giá cao chính sách đối ngoại của Việt Nam, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Tổng thống Rumen Radev nhắc lại những ấn tượng sâu sắc trong chuyến thăm Việt Nam tháng 11/2024 về đất nước tươi đẹp, con người nồng hậu, mến khách và những thành tựu to lớn của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội với chính sách cải cách đúng đắn, đồng thời khẳng định Bulgaria luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, mong muốn cùng Việt Nam đẩy mạnh hợp tác nhằm đóng góp cho phát triển bền vững ở mỗi nước cũng như thịnh vượng ở hai châu lục.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Tổng thống Rumen Radev về sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với Bulgaria, luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ quý báu của nhân dân Bulgaria dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất đất nước, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev hội đàm hẹp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình và định hướng phát triển của mỗi nước, cho rằng hai bên chia sẻ nhiều điểm tương đồng về mục tiêu và chính sách cũng như có tiềm năng có thể bổ trợ cho nhau. Bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực của quan hệ song phương thời gian qua, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi các phương hướng và biện pháp nhằm đưa khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Bulgaria ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp với bối cảnh mới. Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam - Bulgaria lên Đối tác chiến lược. Với quyết định này, Bulgaria trở thành nước đầu tiên trong khu vực Balkan có quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam. Hai nhà Lãnh đạo thống nhất mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác trên tinh thần khuôn khổ hợp tác mới, nhất là trong các lĩnh vực Bulgaria có kinh nghiệm chuyên môn và Việt Nam có nhu cầu. Hai bên cũng nhất trí cần xây dựng và triển khai ngay Kế hoạch hành động Đối tác chiến lược.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua việc tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều thách thức, hai nước cần phối hợp chặt chẽ, đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư thành trụ cột trung tâm trong quan hệ Đối tác chiến lược. Tổng thống Rumen Radev nhấn mạnh hai bên cần hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kinh doanh, đầu tư tại mỗi nước và vui mừng khi có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang Bulgaria dự Diễn đàn doanh nghiệp nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm. Hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ thương mại đầu tư thông qua việc mở cửa thị trường cho nhau; tận dụng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) với mục tiêu tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi trong những năm tới.

Hai bên sẵn sàng là “cửa ngõ” cho hàng hóa của nhau thâm nhập thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thị trường Liên minh châu Âu (EU). Liên quan đến hợp tác quốc phòng - an ninh, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác đào tạo và hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ), an ninh mạng, quân y…