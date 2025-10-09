Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 - 10/10/2025); nhấn mạnh chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, hướng tới hoàn thành mục tiêu phát triển xã hội chủ nghĩa của mỗi nước; đồng thời góp phần ủng hộ sự phát triển của Triều Tiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un nhắc lại những ấn tượng rất tốt đẹp về con người và đất nước Việt Nam tươi đẹp, phát triển trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam năm 2019.

Bày tỏ vui mừng thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên trên cương vị mới, đúng vào dịp Triều Tiên kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên và kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước Triều Tiên anh em trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên, đứng đầu là các đồng chí Chủ tịch Kim Nhật Thành, Tổng Bí thư Kim Jong Il và nay là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un. Tổng Bí thư tin tưởng, với phương châm “lấy dân làm gốc”, “nhất tâm đoàn kết” và “tự lực cánh sinh”, Triều Tiên sẽ hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu mà Đảng Lao động Triều Tiên đề ra, mở ra kỷ nguyên mới phục hưng quốc gia giàu mạnh toàn diện.