Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel DíazCanel Bermúdez. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Sáng 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau Lễ đón trọng thể cấp Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Trong bầu không khí chân thành, thắm tình đồng chí anh em, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, cùng nhau trao đổi, thống nhất các phương hướng, biện pháp nhằm tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba, cũng như trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tại hội đàm, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cuba thăm cấp Nhà nước Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đúng vào dịp hai nước tổ chức Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm tạo dấu mốc quan trọng và động lực mạnh mẽ để tiếp tục củng cố, mở rộng, nâng tầm và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.



Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi đến đồng chí Raul Castro Ruz và các đồng chí Lãnh đạo Cuba, cảm ơn tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của các vị Lãnh tụ Fidel Castro, Raúl Castro, các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba đã luôn dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay. Hai nhà Lãnh đạo xúc động chia sẻ về tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, giữ gìn và tiếp tục phát triển như ngày hôm nay; nhấn mạnh đây là hình mẫu và tin tưởng vào tương lai tương sáng của quan hệ Việt Nam – Cuba.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ vui mừng và xúc động trở lại thăm Việt Nam sau 7 năm, bày tỏ sự ngưỡng mộ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và đặc biệt chúc mừng Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn và những thắng lợi ngoại giao quan trọng thời gian qua, tạo thế và lực mới cho đất nước, tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế.

Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, với nền tảng sau gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam sẽ sớm bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện thành công các mục tiêu vào năm 2030 và 2045 đã đề ra; khẳng định những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong 80 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chính là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với nhân dân Cuba trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ xúc động khi được sống trong tình cảm thắm thiết của người dân Việt Nam trong chuyến thăm cũng như sự ủng hộ to lớn của nhân dân Việt Nam trong đợt quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba vừa qua.



Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dõi theo mỗi bước phát triển của Cuba; vui mừng về những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã giành được từ Đại hội VIII đến nay, nhất là các kết quả tích cực trong củng cố khối đoàn kết toàn dân, khắc phục các thách thức về kinh tế-xã hội và triển khai hiệu quả chính sách đối ngoại.

Chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của công cuộc Đổi mới trong 40 năm qua, Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi “Đoàn kết, ủng hộ Cuba là lương tâm và trách nhiệm của những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam” và quyết tâm cùng nhân dân Cuba anh em không ngừng phát huy giá trị di sản trường tồn và thành tựu hợp tác to lớn giữa hai nước, không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện giữa hai nước tương xứng với tiềm năng, mức độ quan hệ và tin cậy chính trị tốt đẹp giữa hai nước.