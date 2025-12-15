Tổng Bí thư Tô Lâm: Hà Nội tập trung vào 5 ưu tiên trong những định hướng lớn

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành của thành phố và đại biểu cử tri của 11 phường.



*Nhiều ý kiến tâm huyết



Sau khi nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, các cử tri phát biểu đánh giá, đây là một kỳ họp lịch sử với nhiều nội dung, bao hàm tất cả chức năng của Quốc hội, từ công tác nhân sự, xây dựng luật, giám sát, đặc biệt là việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Hoạt động của Quốc hội đã cho thấy sự cụ thể hóa quan điểm của Đảng ta, đó là cải cách thể chế “đột phá của đột phá”, qua đó biến thể chế từ điểm nghẽn trở thành lợi thế của phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Ngọc Trinh, phường Bạch Mai đề nghị, các bộ, ngành chức năng xem xét tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất y tế, bổ sung trang thiết bị, tăng cường nhân lực để bảo đảm đáp ứng được nhu cầu khám định kỳ hằng năm cho toàn dân, tránh tình trạng quá tải đối với các bệnh viện. Cơ quan chức năng ban hành hướng dẫn cụ thể về quy trình khám sức khỏe định kỳ; hoàn thiện hệ thống dữ liệu sức khỏe điện tử để quản lý thông tin của người dân một cách thống nhất, liên thông; làm rõ hơn phạm vi miễn viện phí cơ bản, đối tượng áp dụng và lộ trình triển khai để người dân nắm bắt rõ quyền lợi của mình.



Phản ánh có nhiều dự án tồn đọng, kéo dài lâu năm với giá trị nguồn lực rất lớn của xã hội đang bị lãng phí, cử tri Đinh Quốc Phòng, phường Ô Chợ Dừa đề nghị có chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế chính sách để các địa phương áp dụng, triển khai các biện pháp, xử lý giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, tạo đà tăng trưởng hai con số, giải phóng nguồn lực cho các dự án vào sử dụng, không để lãng phí tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và xã hội.



Cử tri Đỗ Văn Thuật, phường Láng đề nghị tiếp tục ưu tiên đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng đường, quản lý chặt chẽ công tác đào đường cải tạo phải đảm bảo hoàn trả đúng yêu cầu và phải có thời gian bảo hành dài hạn. Các bên liên quan xây dựng cầu vượt, hầm chui và các tuyến đường vành đai nhằm phân luồng, giảm áp lực cho khu vực nội đô; phát triển mạng lưới giao thông công cộng chất lượng cao, đặc biệt là xe buýt và đường sắt đô thị, tạo điều kiện thuận lợi để người dân chuyển dần từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng; tăng cường công tác tuyên truyền, ý thức giao thông. Cử tri kiến nghị triển khai đồng bộ về tăng cường kiểm soát nguồn thải, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về môi trường; đẩy mạnh phát triển và sử dụng năng lượng sạch, phương tiện giao thông xanh, chuyển đổi xe chạy xăng sang xe điện như dự án của thành phố cho khối đô thị lõi sau chuyển dần ra toàn thành phố, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng để giảm khí thải…



Hiện nay nạn hàng giả, hàng kém chất lượng đặc biệt là những sản phẩm được quảng cáo tinh vi sai sự thật trên không gian mạng, cử tri Lê Gia Ánh, phường Láng cho rằng, cần xử lý nghiêm minh hành vi sản xuất buôn bán hàng giả, hoàn thiện pháp luật để quản lý hàng giả hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường kiểm soát giá cả, có phương án xử lý đối với việc "thổi" giá, đầu cơ trục lợi nhất là trong các lĩnh vực bất động sản để ổn định thị trường nhà đất. Cử tri kiến nghị, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát, thanh tra các nhà mạng, siết chặt các tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo sử dụng AI trái phép, quảng cáo hàng không đúng chất lượng, gây thiệt hại đến tài sản của nhân dân và Nhà nước.



Bên cạnh đó, cử tri đề nghị Trung ương quan tâm thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ địa phương, nhà đầu tư đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ; đầu tư đồng bộ về hạ tầng số, liên thông dữ liệu để đơn vị thuận tiện trong khai thác và sử dụng, từng bước chuẩn hóa cán bộ để phát huy được ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý của các cơ quan nhà nước…



*Đổi mới tư duy phát triển, dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung



Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, các yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới gồm: Giữ vững ổn định chính trị, phát triển nhanh, bền vững đất nước, tiếp tục nâng cao đời sống của nhân dân; cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân để thực hiện những nhiệm vụ này.



Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội trong năm 2025. Nhiều vấn đề tồn đọng đã được tích cực tháo gỡ. Có thể cảm nhận một tinh thần mới, khí thế mới trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIIX của Đảng bộ, chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Những kết quả đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của thành phố, là tiền đề quan trọng để Hà Nội tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức.

Tổng Bí thư nêu rõ, Hà Nội cần giữ vững vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội, đổi mới sáng tạo, thu hút vốn đầu tư; cần triển khai mạnh mẽ Luật Thủ đô sửa đổi, triển khai hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Thành phố tập trung thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, giải tỏa ách tắc, bảo đảm an toàn, giảm ô nhiễm. Hà Nội cần phải xây dựng quy hoạch, bảo đảm sự phát triển bền vững và công bố công khai rộng rãi để huy động sự tham gia hưởng ứng của toàn dân.



Trả lời một số kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hà Nội cần phải xác định rõ căn nguyên, có giải pháp quyết liệt để giải quyết tình trạng này. Thành phố phải kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải ra môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, nước thải từ cơ sở sản xuất… để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.



Về vấn đề an ninh mạng, quản lý thị trường, hạ tầng số, Tổng Bí thư khẳng định rõ, đây là con đường để phát triển nhanh đất nước trong giai đoạn hiện nay. Thực tế các nước phát triển trên thế giới cho thấy đều đã lựa chọn con đường này và đạt được kết quả tốt. Hà Nội cần phải đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, cùng đó phải đảm bảo an toàn an ninh mạng; xử lý nghiêm các hình thức kinh doanh hàng nhái, hàng giả trên thị trường online; tích cực bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho người dân về trình độ tiếp cận, xử lý, phòng ngừa các tình huống lừa đảo, đấu tranh với lừa đảo, phản động trên không gian mạng. Đây là vấn đề mới, phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của nhiều cấp, nhiều ngành.



Trước việc cử tri phản ánh tình trạng quá tải bệnh viện, lo lắng về việc triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, dữ liệu sức khỏe điện tử, Tổng Bí thư đề nghị, thành phố và Bộ Y tế triển khai quyết liệt Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”. Về vấn đề miễn viện phí, có thể hiểu là miễn phí các dịch vụ y tế cơ bản của bảo hiểu y tế; để tăng mức miễn viện phí cho người dân thì định hướng là sẽ nâng cao tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế, mở rộng danh mục bảo hiểm y tế chi trả cũng như mức đồng chi trả... để người dân đóng bảo hiểm y tế được miễn viện phí nhiều hơn theo từng giai đoạn và điều kiện của đất nước… Thành phố tiếp tục đầu tư nâng cấp bệnh viện tuyến thành phố và cơ sở; hoàn thiện hệ thống dữ liệu sức khỏe điện tử liên thông; bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân khi triển khai khám sức khỏe định kỳ.



Cử tri rất quan tâm đến vấn đề giáo dục và đào tạo, do đó, Tổng Bí thư yêu cầu, thành phố tiếp tục triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Thành phố đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm trường lớp khang trang, an toàn, hiện đại; rà soát chương trình dạy học theo hướng tinh giản, thực chất, thiết thực hơn; tăng cường kỷ cương, minh bạch, phòng chống tiêu cực trong thi cử, tuyển sinh; đẩy mạnh chuyển đổi số, giảm thủ tục, giảm áp lực hành chính cho giáo viên và phụ huynh. Đổi mới giáo dục là hành trình lâu dài, cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Thành phố Hà Nội tiếp tục giữ vững truyền thống hiếu học, đi đầu trong đổi mới giáo dục, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân Thủ đô và cả nước.



Đối với một số dự án treo, hạ tầng số chưa đồng bộ, thông tin dự báo thiên tai, Tổng Bí thư nhấn mạnh, thành phố cần phân loại, xử lý dứt điểm các dự án treo; đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ, nhất là các khu nguy hiểm; đầu tư mạnh cho chuyển đổi số, hạ tầng dữ liệu; hoàn thiện hệ thống cảnh báo thiên tai, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Đây là những vấn đề kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần có lộ trình rõ, người chịu trách nhiệm rõ và báo cáo kết quả trước cử tri.

