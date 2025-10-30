Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Phó Thủ tướng Anh David Lammy. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chúc mừng ông David Lammy được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng Anh và bày tỏ cảm ơn Phó Thủ tướng đã luôn dành quan tâm, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Tổng Bí thư thông báo đã có các cuộc hội đàm và hội kiến với Thủ tướng Anh, lãnh đạo Quốc hội Anh để thảo luận về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Phó Thủ tướng David Lammy là lãnh đạo đầu tiên của Anh mà Tổng Bí thư gặp sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và đề nghị ngay sau chuyến thăm, Chính phủ hai bên xây dựng Kế hoạch hành động, nhanh chóng củng cố các cơ chế hợp tác hiện có và thiết lập mới các cơ chế cần thiết, để đẩy mạnh hợp tác, tăng cường tin cậy chính trị, sớm đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt mục tiêu 15 tỷ USD, tìm kiếm và thực hiện một số dự án hải đăng, tiêu biểu đúng với tầm mức quan hệ song phương tốt đẹp.