Tổng Bí thư Tô Lâm gặp những người bạn Hàn Quốc

Ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, đại diện những người bạn Hàn Quốc phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tại cuộc gặp, một số đại biểu những người bạn Hàn Quốc đã bày tỏ vui mừng được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm; ngưỡng mộ bước phát triển vượt bậc của Việt Nam trong thời gian qua; vui mừng trước quan hệ hai nước không ngừng được vun đắp, phát triển, trở thành Đối tác chiến lược toàn diện của nhau; khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển, là cầu nối góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp hơn…

Ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam chia sẻ, trong hơn 20 năm qua, Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam đã thực hiện nhiều chuyến đi thiện nguyện, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trao học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học tại các vùng miền của Việt Nam. Mỗi hành trình đều để lại những dấu ấn không thể nào quên về những miền đất tươi đẹp, về những con người luôn vui vẻ, thân thiện và đầy nghị lực. Đó chính là hình ảnh một đất nước Việt Nam đứng dậy từ những mất mát của chiến tranh và ngày hôm nay vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Ông Chang Ho Ick khẳng định, với những tình cảm yêu quý Việt Nam một cách chân thành, xuất phát từ trái tim, mỗi hội viên Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam sẽ luôn bên cạnh Việt Nam, đồng hành cùng các bạn Việt Nam.

Các đại biểu đoàn Việt Nam tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Giáo sư, dịch giả Ahn Kyong Hwan bày tỏ tự hào vì cuộc đời mình gắn bó với một dân tộc, đất nước Việt Nam vô cùng kiên cường và nghị lực. Lịch sử dựng nước gắn liền với lịch sử giữ nước đã tạo nên ý thức độc lập, tự chủ, phẩm chất và giá trị của Việt Nam.

Giáo sư, dịch giả Ahn Kyong Hwan chia sẻ, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Và vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, năm 2025, ngài Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện công cuộc “kiến tạo” đất nước, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, bước tới thịnh vượng.

Giáo sư, dịch giả Ahn Kyong Hwan nhấn mạnh, đã 39 năm kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách Đổi mới, cải cách và mở cửa vào năm 1986, số lượng các tập đoàn, công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam tăng mạnh, xuất khẩu được thúc đẩy. Đầu tư nước ngoài đóng góp một phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhưng doanh nghiệp nước ngoài cũng đã đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là về các thủ tục hành chính.

Giáo sư, dịch giả Ahn Kyong Hwan tin tưởng, Việt Nam đang tiến hành một “Cách mạng Tháng Tám” khác. Đây là cuộc cách mạng cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, là một cuộc cách mạng có quy mô lớn, không kém gì cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; nhấn mạnh chủ trương tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp sẽ thành công.

Giáo sư, dịch giả Ahn Kyong Hwan cho rằng, Việt Nam thực hiện việc xóa bỏ tình trạng quan liêu của một bộ phận công chức, tình trạng kém hiệu quả chưa đáp ứng kỳ vọng của nền hành chính và quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ đưa nền kinh tế Việt Nam “bay lên như rồng”. Chủ trương tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp sẽ có nhiều thách thức. Nhưng chúng ta hãy tin vào câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên”.