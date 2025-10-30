Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Nhóm Nghị sĩ liên đảng Quốc hội Anh hữu nghị với Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Nhóm nghị sĩ liên đảng ủng hộ Việt Nam tại Quốc hội Anh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự đóng góp tích cực của Nhóm Nghị sĩ APPG cho sự phát triển quan hệ Việt Nam - Anh trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân. Nhấn mạnh Việt Nam và Anh luôn chú trọng hợp tác toàn diện, ở kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân, Tổng Bí thư cho rằng những kết quả tốt đẹp trong phát triển quan hệ giữa hai nước không thể không kể đến sự hỗ trợ và tình cảm của những người bạn Anh, đặc biệt là Nhóm nghị sĩ APPG và việc kết hợp các nhân tố sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác về chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư... phát triển mạnh mẽ hơn.

Các nghị sĩ nhóm APPG bày tỏ tình cảm yêu quý, gắn bó với Việt Nam và cho biết đã thăm Việt Nam trong các giai đoạn khác nhau và nhận xét Việt Nam đã phát triển và đổi thay rất nhanh chóng trong những năm gần đây. Ủng hộ và mong muốn quan hệ Việt Nam và Anh ngày càng phát triển, các nghị sĩ khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ hai nước, đưa hợp tác hai nước sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc và toàn diện hơn. Các nghị sĩ cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Anh tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).