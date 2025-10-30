Tin tức
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng gặp lại ông Tony Blair; đánh giá cao những nỗ lực của ông Tony Blair trên cương vị Thủ tướng Anh trước đây cũng như Chủ tịch Viện Tony Blair hiện nay đã góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Anh; hoan nghênh những sáng kiến và hoạt động hợp tác của Viện Tony Blair trong việc hỗ trợ tư vấn chính sách, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và tăng cường năng lực quản trị ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Cho biết Việt Nam đang có khát vọng phát triển lớn, nhanh nhưng phải ổn định, minh chứng bằng việc ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân và bước đầu triển khai đã có những kết quả nhất định. Trong quá trình phát triển này, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Anh, trong đó coi hợp tác về chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và quản trị công là những trụ cột hợp tác quan trọng, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững trong kỷ nguyên mới.
Đánh giá cao những đề xuất của ông Tony Blair, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các sáng kiến hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp với các mục tiêu phát triển đất nước; đề nghị Viện Tony Blair tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực chính phủ số, kinh tế số, phát triển bền vững, năng lượng sạch, giáo dục - đào tạo và y tế./.