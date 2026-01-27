Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than tại Quảng Ninh

Cùng dự có đồng chí: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam…



Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác Trung ương dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN Đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử Địa điểm lưu niệm Bác Hồ về thăm mỏ than Đèo Nai vào ngày 30/3/1959, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Thăm, động viên cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Cọc sáu (Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam), tại tỉnh Quảng Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trò chuyện và tặng quà các công nhân trực tiếp sản xuất trên khai trường. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

*Giữ vững vai trò là một trong những trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia



Tại buổi gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than (tại Quảng Ninh), báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho thấy, những năm qua, Tập đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững vai trò là một trong những trụ cột bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.



Năm 2025, Đảng ủy Tập đoàn đã hoàn thành việc chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc về trực thuộc cấp ủy địa phương. Hiện nay các tổ chức cơ sở đảng được chuyển giao đã đi vào hoạt động ổn định, đúng các quy định.



Tập đoàn đã tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất, tăng cường các biện pháp quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quyết liệt triển khai cơ cấu lại Tập đoàn theo Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa và chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 19,7 triệu đồng/người/tháng. Tập đoàn đã bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong sản xuất tốt hơn năm trước.



Trong năm, Tập đoàn đã khởi công 5 công trình, trong đó có 2 dự án nhà ở công nhân cao tầng, với quy mô gần 800 căn hộ khép kín, đảm bảo tiện ích, đáp ứng nơi ở cho công nhân thợ lò tại khu vực Quảng Ninh.



Về hoạt động an sinh xã hội, năm 2025, Tập đoàn đã chi khoảng 270 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương xây dựng nhà ở, trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh, khắc phục thiên tai, trong đó có 100 tỷ đồng chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.



Thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW, ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư “về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026”, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Dự kiến, tổng kinh phí toàn Tập đoàn chi trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ khoảng 2.000 tỷ đồng, bình quân mỗi người lao động khoảng 20 triệu đồng.



Bước sang thực hiện nhiệm vụ năm 2026, chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch và phấn đấu hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cam kết với Đảng, Nhà nước không để thiếu than giao cho các Nhà máy điện do Tập đoàn có cam kết cung cấp than, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 57, Nghị quyết số 70, Nghị quyết số 79, Nghị quyết số 80; nghiêm túc, quyết liệt triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty Cổ phần Than Đèo Nai – Cọc Sáu, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Vùng than Quảng Ninh, điểm đến đầu tiên của Tổng Bí thư và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện sự tri ân và tình cảm sâu nặng của Đảng với cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, của phong trào Cách mạng Việt Nam, nơi ươm mầm những đảng viên Cộng sản Đảng Cộng sản Việt Nam, là sự tin tưởng của Đảng vào giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên xây dựng một nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tại buổi gặp mặt, chúc Tết công nhân ngành Than, tại Quảng Ninh, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và phấn khởi khi đến thăm, nói chuyện với anh chị em công nhân mỏ than. Tổng Bí thư chia sẻ, sau Đại hội XIV, việc đến với anh chị em công nhân mỏ than Quảng Ninh không phải là một hoạt động mang tính nghi lễ, mà xuất phát từ bản chất, cội nguồn và phương pháp lãnh đạo của Đảng ta. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ mối liên hệ máu thịt với giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Trong lịch sử cách mạng, đã có những giai đoạn cán bộ, đảng viên phải đi sâu vào cơ sở, đi vào nhà máy, hầm mỏ, công trường; phải sống, làm việc, lao động cùng công nhân – đó là những giai đoạn “đi thực tế vào công nhân”, “vô sản hóa”, là những “thời kỳ đỏ – thực tế đỏ” của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Tổng Bí thư nêu rõ, trong bối cảnh mới, tinh thần đó vẫn còn nguyên giá trị. Muốn triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, muốn đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống, thì phải bắt đầu từ thực tiễn sản xuất, từ công trường, hầm lò, từ đời sống hằng ngày của công nhân. Chọn về với vùng mỏ Quảng Ninh – nơi làm ra nguồn năng lượng quan trọng cho đất nước – chính là để khẳng định và làm sâu sắc hơn bản chất giai cấp công nhân của Đảng; để lắng nghe, chia sẻ và cùng hành động với những người trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội.

Tổng Bí thư cho biết, tinh thần xuyên suốt của Đại hội XIV là phục vụ nhân dân, vì nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, của người lao động; tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, bền vững; lấy con người làm trung tâm, lấy năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả làm thước đo chủ yếu.

*Gắn tăng năng suất với tăng thu nhập và cải thiện đời sống công nhân

Tổng Bí thư đề nghị, đối với giai cấp công nhân và ngành Than – Khoáng sản, toàn ngành cần tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số trong điều hành, quản trị mỏ. Tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” phải được cụ thể hóa thành kỷ luật công nghệ, kỷ luật an toàn, kỷ luật lao động; coi đây là yêu cầu bắt buộc trong tổ chức sản xuất, nhằm giảm tổn thất tài nguyên, giảm thời gian chết, nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị và sức lao động.



Toàn ngành phải gắn tăng năng suất với tăng thu nhập và cải thiện đời sống công nhân; nâng cao đời sống công nhân phải gắn chặt với nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động. Thu nhập, tiền lương, tiền thưởng của công nhân phải phản ánh đúng giá trị lao động, trình độ tay nghề và mức độ đóng góp; đồng thời có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ những tập thể, cá nhân lao động giỏi, sáng tạo, kỷ luật tốt.



Tổng Bí thư yêu cầu, cùng với thu nhập, cần đặc biệt quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, nhà ở, y tế, giáo dục, văn hóa cho công nhân và gia đình công nhân. Đây là trách nhiệm chung của doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và chính quyền địa phương; xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, gắn bó sẽ giúp công nhân yên tâm làm việc lâu dài, gắn bó với mỏ, với ngành.



Tổng Bí thư lưu ý, bảo đảm an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp – đây là mệnh lệnh chính trị, là giới hạn đạo đức trong tổ chức sản xuất; tuyệt đối không được đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng; cần tăng cường giám sát hiện trường, ứng dụng công nghệ cảnh báo sớm rủi ro, nâng cao ý thức chấp hành quy trình, kỷ luật an toàn của từng công nhân và từng tổ đội; chăm lo sức khỏe nghề nghiệp, phòng chống bệnh nghề nghiệp chính là đầu tư cho nguồn nhân lực bền vững của ngành.



Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, mỗi công nhân cần được tạo điều kiện học tập, đào tạo lại, nâng bậc tay nghề, làm chủ thiết bị và công nghệ mới. Xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có tác phong công nghiệp, kỷ luật cao, chính là xây dựng lực lượng nòng cốt để thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



Tổng Bí thư nhấn mạnh, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, Công đoàn trong doanh nghiệp; xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp vững mạnh là yếu tố quyết định để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, chăm lo đời sống công nhân và giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Công đoàn phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của công nhân; tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.



Cùng với đó, toàn ngành cần đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất. Đây là yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giữ vững và làm sâu sắc hơn bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong điều kiện mới. Phát triển Đảng trong công nhân không chỉ là tăng về số lượng, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng: chú trọng bồi dưỡng, kết nạp những công nhân ưu tú, có tay nghề, có kỷ luật, có uy tín trong tập thể lao động; qua đó tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ngay từ công trường, phân xưởng, hầm lò.



Với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân mỏ Quảng Ninh là niềm tự hào chung của Đảng và dân tộc, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư khẳng định, Đảng đặt niềm tin lớn lao vào giai cấp công nhân nói chung, công nhân mỏ Quảng Ninh nói riêng – lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, giữ vai trò nòng cốt trong nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.



Tổng Bí thư tin tưởng, anh chị em công nhân mỏ sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, biến truyền thống vẻ vang thành hành động cụ thể trong lao động sản xuất, trong giữ gìn an toàn, trong nâng cao tay nghề và kỷ luật công nghiệp, qua đó đóng góp ngày càng xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, lắng nghe và đồng hành cùng giai cấp công nhân; mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế xã hội của người lao động.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các cá nhân. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc anh chị em công nhân và gia đình một năm mới mạnh khỏe, an toàn, hạnh phúc; chúc mỗi ca sản xuất đều bảo đảm an toàn, mỗi gia đình đều có một cái Tết sum vầy, trọn vẹn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng quà cho đại diện các tập thể và công nhân, người lao động ngành Than./.