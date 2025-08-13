Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Phát biểu dẫn đề tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh cuộc gặp hôm nay không chỉ thể hiện tầm vóc và chiều sâu chiến lược của quan hệ Việt - Hàn, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và đột phá, trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc về công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng chia sẻ Việt Nam và Hàn Quốc là hai nền kinh tế gắn bó chặt chẽ, có cấu trúc bổ sung, bổ trợ lẫn nhau, có sự tin cậy và tương hỗ chiến lược. Trong nhiều năm qua, các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đã góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa và chuyển đổi số của Việt Nam. Đồng thời, Việt Nam cũng trở thành thị trường quan trọng hàng đầu, cơ sở sản xuất chiến lược và đối tác đổi mới sáng tạo của nhiều tập đoàn Hàn Quốc.

Đánh giá cao vai trò tiên phong, năng lực công nghệ và tầm nhìn toàn cầu của các tập đoàn, trong đó có nhiều doanh nghiệp dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn, năng lượng sạch, tài chính số, công nghiệp sinh học, logistics và văn hóa sáng tạo, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng tin tưởng với sự tham gia tích cực của các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu, cùng sự hỗ trợ từ chính phủ hai nước, hai bên sẽ cùng nhau kiến tạo những mô hình hợp tác hiệu quả, bền vững và mang tính đột phá. Bộ Tài chính cam kết sẽ cùng các bộ, ngành và địa phương đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam hợp tác đầu tư kinh doanh thành công, góp phần tạo ra các giá trị bền vững và gắn kết sâu sắc hơn nữa lợi ích chung, đem lại sự phồn vinh và thịnh vượng cho cả hai bên.