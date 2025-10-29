Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân với cộng đồng người Việt Nam tại Anh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng thay mặt cộng đồng bày tỏ vui mừng và xúc động khi Tổng Bí thư cùng Phu nhân và các đồng chí trong Đoàn ngay sau khi đến London đã dành hoạt động đầu tiên gặp mặt bà con kiều bào, điều này thể hiện tình cảm và sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Anh, khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về củng cố vững chắc đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng cho biết, hiện cộng đồng người Việt tại Anh có hơn 100.000 người, hòa nhập tích cực vào xã hội sở tại, đại đa số bà con có tinh thần yêu nước, nỗ lực duy trì bản sắc truyền thống, củng cố đoàn kết cộng đồng, “tương thân tương ái”, luôn hướng về Tổ quốc với những hành động, việc làm cụ thể. Cộng đồng các doanh nghiệp, trí thức người Việt tại Anh ngày một lớn mạnh, đang là cầu nối quan trọng về thương mại, hợp tác khoa học, công nghệ giữa hai nước. Thời gian qua, Đại sứ quán đã có nhiều nỗ lực trong triển khai công tác cộng đồng tại địa bàn, được cộng đồng ghi nhận và tin tưởng.

Trong không khí thân mật của buổi gặp, đại diện Hội người Việt Nam, Hội trí thức Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh bày tỏ được Tổng Bí thư và Phu nhân cùng đại biểu đoàn cấp cao Việt Nam đến thăm, gặp gỡ chính là niềm động viên khích lệ tinh thần lớn cho cộng đồng người Việt Nam nơi xa Tổ quốc; khẳng định cộng đồng người Việt vẫn giữ được bản sắc riêng của mình ở sở tại, nơi có nhiều cộng đồng người châu Á và cộng đồng quốc tế khác sinh sống, đó là những phẩm chất cần cù, hiếu học, nghĩa tình và trách nhiệm, tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên mạnh mẽ, hòa nhập nhưng vẫn giữ vững văn hóa truyền thống và hướng về nguồn cội; mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cũng như nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách để khuyến khích trí thức, du học sinh trở về cống hiến cho quê hương.