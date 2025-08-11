Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả công tác của Đại sứ quán, tình hình quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau ngày càng phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về quê hương, cùng đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Nhiều người Việt Nam tại Hàn Quốc đóng góp tích cực cho sở tại trên các mặt, được Hàn Quốc ghi nhận và đánh giá cao. Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc đã tích cực phối hợp cơ quan chức năng Hàn Quốc thúc đẩy cụ thể hóa và triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã phát biểu bày tỏ tình cảm sâu sắc với quê hương, đất nước; mong muốn Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi hơn về các thủ tục hành chính liên quan đến Quốc tịch Việt Nam và các giấy tờ tùy thân khác; công tác bảo hộ công dân, phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc…