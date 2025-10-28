Tổng Bí thư Tô Lâm dự tọa đàm về công nghệ AI và chip bán dẫn tại Anh

Tổng Bí thư Tô Lâm dự toạ đàm với các chuyên gia công nghệ của Anh và thế giới về AI và Chip bán dẫn. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tọa đàm diễn ra sáng 28/10 theo giờ địa phương tại thủ đô London, do Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF) phối hợp tổ chức và là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các cường quốc công nghệ trong kỷ nguyên AI, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trong chuyển đổi số toàn cầu.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ của AI và chip bán dẫn, hai lĩnh vực định hình tương lai kinh tế toàn cầu. Với khát vọng trở thành quốc gia tiên phong trong kinh tế số, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Anh - cái nôi của Cách mạng công nghiệp và quê hương của những trí tuệ vĩ đại như Isaac Newton, John Locke, Adam Smith, Alan Turing, William Shakespeare và Charles Dickens - để xây dựng một hệ sinh thái công nghệ sáng tạo, nhân văn và bền vững.

Phát biểu mở đầu tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi gặp gỡ và lắng nghe những ý kiến tâm huyết, thiết thực của các chuyên gia và các nhà chiến lược tại London, một trung tâm công nghệ và sáng tạo của thế giới. Tổng Bí thư nhấn mạnh thế giới đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, nhất là khi AI trở thành động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo.