Tổng Bí thư Tô Lâm dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam – Anh

Tại Tọa đàm, lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu của Vương quốc Anh phát biểu nhấn mạnh đây là sự kiện được tổ chức vào thời điểm rất có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là chặng đường có tính lịch sử và quan hệ hai bên đã liên tục trải qua nhiều dấu mốc phát triển quan trọng, đạt được những tiến triển tích cực. Lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu của Vương quốc Anh đã trình bày những ý kiến tâm huyết, đi thẳng vào các vấn về hợp tác đầu tư hiệu quả giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong thời gian tới.

Đánh giá cao và cơ bản thống nhất với ý kiến của các đại biểu, phát biểu tại Tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thế giới đang chứng kiến những biến động kinh tế, chính trị, khoa học, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược, xung đột quân sự, bảo hộ thuế quan, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng cực đoan... tác động tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng của hầu hết các nền kinh tế.

Tuy nhiên, những biến động toàn cầu cũng đang tạo ra xu hướng dịch chuyển mới, mở ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam. Trong quá trình đó, Việt Nam được đánh giá là "điểm đến an toàn" và hấp dẫn nhờ các yếu tố như có nền tảng chính trị ổn định; vị trí địa chiến lược; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; tăng trưởng kinh tế nhanh, ổn định và bền vững; nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, năng động, cạnh tranh và đang trong giai đoạn "dân số vàng"; thể chế pháp luật ngày càng thông thoáng, phù hợp với thông lệ và luật pháp quốc tế; ưu đãi đầu tư vượt trội; môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trên nền tảng các kết quả đạt được, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đặc biệt, Việt Nam đang triển khai những quyết sách quan trọng để tạo xung lực cho giai đoạn mới, bao gồm: Đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật, xác định hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, ngày càng tiệm cận với luật pháp kinh doanh quốc tế, là nền tảng thiết lập môi trường đầu tư kinh doanh ổn định và thúc đẩy đổi mới sáng tạo; tạo đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xác định đây là động lực chính để tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo sự chuyển biến "về chất" trong tăng trưởng và phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Việt Nam xác định phát triển kinh tế tư nhân trở thành "động lực quan trọng nhất" của nền kinh tế quốc gia; phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là yêu cầu về mặt kinh tế mà còn là mệnh lệnh chính trị để đáp ứng nhu cầu phát triển của thời đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; trong đó, nội lực được đặt ở vị trí quyết định; ngoại lực là nguồn lực bổ sung, hỗ trợ quan trọng cho quá trình phát triển; đồng thời, đề ra các quyết sách quan trọng nhằm tạo đột phá trong lĩnh vực năng lượng, giáo dục - đào tạo, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã chuyển từ tư duy "thu hút theo chiều rộng" sang "thu hút theo chiều sâu", có chọn lọc để đáp ứng thực tiễn của yêu cầu phát triển, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.