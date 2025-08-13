Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan (Hàn Quốc)

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo và đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương của Việt Nam; đại diện các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Hàn Quốc và lãnh đạo thành phố Busan, đại diện Chính phủ Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan cho biết Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan không chỉ là một cơ quan ngoại giao mới, mà còn là cánh cửa mở rộng, nơi bắt đầu của những hành trình mới. Thành phố Busan có đông người Việt Nam sinh sống, học tập, cộng đồng người Việt tại đây đang ngày càng hội nhập với sở tại, gắn mình cùng với sự phát triển của thành phố. Do vậy, việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực miền Nam Hàn Quốc.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cam kết sẽ là ngôi nhà chung của bà con, nơi mà mỗi người dân Việt Nam có thể tìm thấy sự hỗ trợ, sẻ chia và kết nối; cầu nối tin cậy để các doanh nghiệp hai nước tìm thấy đối tác, chia sẻ cơ hội và cùng nhau phát triển; người đồng hành để gìn giữ và lan tỏa văn hóa Việt, ngôn ngữ Việt, hồn cốt Việt, để tình cảm và sự thấu hiểu giữa hai dân tộc ngày càng bền chặt.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan cam kết sẽ nỗ lực hết mình để Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan thực sự là một cầu nối hiệu quả, góp phần đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc lên một tầm cao mới, vì lợi ích và sự thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Thị trưởng thành phố Busan Park Hyeong Jun phát biểu bày tỏ trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam -Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, việc thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, là minh chứng sống động cho mối quan hệ liên kết ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia; là cầu nối vững chắc đưa quan hệ địa phương mở rộng hơn nữa trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Thị trưởng thành phố Busan Park Hyeong Jun tin tưởng sự ra mắt của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan chắc chắn sẽ góp phần tạo nên những động lực mới, mở rộng không gian hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng ông Park Soo Kwan, nguyên Tổng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngoại giao.

* Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và lãnh đạo thành phố Busan, đại diện Chính phủ Hàn Quốc đã dự Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố Busan (Hàn Quốc). Sự kiện do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền thành phố Busan đồng tổ chức.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội đồng thành phố Busan Ahn Seong Min chia sẻ cách đây đúng 30 năm, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của Việt Nam - và thành phố Busan - cửa ngõ quan trọng Đông Nam của Hàn Quốc - chính thức được thiết lập. Đó không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng, mà còn là dấu mốc khai mở một hành trình giao lưu, kết nối và phát triển bền vững giữa hai thành phố năng động bậc nhất của hai quốc gia

Chủ tịch Hội đồng thành phố Busan Ahn Seong Min nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Busan - Ra mắt Tổng Lãnh sự Việt Nam tại thành phố Busan là sự kiện quan trọng trong tiến trình hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; bày tỏ hy vọng vào tương lai hợp tác phát triển của thành phố; khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh để cùng nhau phát triển.

Đại diện lãnh đạo và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chia sẻ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu cho hợp tác liên kết cùng phát triển. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Hàn Quốc lần này là dấu mốc quan trọng cho mối quan hệ bền chặt giữa hai dân tộc.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, với không gian mới, tiềm lực mới, điều kiện mới, cùng nhiều thời cơ và thách thức mới, là đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất lượng cao, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, tối ưu hóa phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, đồng thời thử nghiệm các mô hình đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung kiến tạo và xây dựng một trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc tế. Trong khi đó, thành phố Busan - đô thị cảng hàng đầu của Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á, không chỉ nổi tiếng là trung tâm logistics, công nghiệp đóng tàu, hàng hải hiện đại, mà còn là thành phố của tri thức, đổi mới, sáng tạo và văn hóa. Thành phố Busan đã phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ cao, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa, đặc biệt là phát triển đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Điều này mở ra rất nhiều cơ hội lớn cho quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Busan, trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển và giao lưu nhân dân. Hai thành phố sẽ hiện thực hóa các nội dung thỏa thuận của lãnh đạo hai nước một cách thực chất và hiệu quả nhất.