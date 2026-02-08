Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Tình báo Công an nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gửi Lẵng hoa chúc mừng.



Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN



Cùng dự có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Đại tướng Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.



Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Lực lượng tình báo Công an nhân dân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương; lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Bộ Công an, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Bộ Công an tham dự Lễ kỷ niệm.



Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh, Nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo Công an nhân dân phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN



Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ công an nêu rõ, cách đây 80 năm, ngày 21/02/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các tổ chức công an trong cả nước, thành lập “Việt Nam công an vụ”, quy định các nhiệm vụ của công an. Trong đó, công tác tình báo được xác định là nhiệm vụ đầu tiên: “Tìm kiếm và tập trung các tin tức, tài liệu có liên quan đến sự an toàn quốc gia hoặc bề trong hoặc bề ngoài”. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Lực lượng Tình báo Công an nhân dân.



Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Từ khi thành lập đến nay, được sự quan tâm, giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Lực lượng Tình báo Công an nhân dân không ngừng trưởng thành và phát triển. 80 năm qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Lực lượng Tình báo Công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, gắn bó mật thiết, hết lòng cống hiến, phụng sự nhân dân, chủ động đổi mới mạnh mẽ tư duy, tổ chức, phương pháp công tác, âm thầm lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.



Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Lực lượng Tình báo Công an nhân dân đã góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng, phục vụ đắc lực cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới, Lực lượng Tình báo Công an nhân dân kịp thời tham mưu Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước lớn và các nước trong khu vực, chủ động hội nhập quốc tế, từng bước nâng cao uy tín, vai trò, vị thế của Việt Nam, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế của đất nước.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Lực lượng Tình báo Công an nhân dân trong 80 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng: 02 Huân chương Sao vàng, 04 Huân chương Hồ Chí Minh, 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 02 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.



Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với không gian phát triển mới, tạo ra thời cơ, vận hội mới song cũng đứng trước nhiều nguy cơ, thách thức. Bối cảnh tình hình trên đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân nói chung, Lực lượng Tình báo Công an nhân dân nói riêng những yêu cầu, nhiệm vụ rất vinh quang nhưng cũng hết sức nặng nề. Lực lượng Tình báo Công an nhân dân sẽ tiếp tục đổi mới, không ngừng nỗ lực, dám nghĩ, dám làm, quyết liệt và chủ động nâng cao hơn nữa chất lượng từng mặt công tác để xứng đáng với vai trò là lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy, là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước; tiếp tục tiên phong, gương mẫu, giữ vững bản lĩnh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.



Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những thành tích, chiến công, đóng góp to lớn, truyền thống vẻ vang của các thế hệ Tình báo Công an nhân dân trong 80 năm qua.



Tổng Bí thư bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng, liệt sĩ Tình báo, các gia đình có công với cách mạng, các thế hệ Tình báo đã cống hiến và hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc và bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư khẳng định, 80 năm qua, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ chiến sĩ Tình báo luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng, mưu trí, dũng cảm, luôn khắc ghi, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và 4 đức tính của người cán bộ Tình báo; luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, dám vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng đó của các hế hệ cán bộ Tình báo góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng và xây dựng, bồi đắp tình cảm, sự tin cậy đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.



Tổng Bí thư nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn lịch sử quan trọng, kỷ nguyên mới và vận hội mới. Hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930-2030), 100 năm thành lập nước (1945-2045), Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Là “thanh kiếm”, “lá chắn” bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, vai trò, đóng góp của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Lực lượng Tình báo nói riêng hết sức quan trọng. Bối cảnh thế giới hiện nay và yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới đòi hỏi Tình báo Công an nhân dân phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, có bước phát triển đột phá về tổ chức công tác và xây dựng lực lượng, phải có tầm nhìn chiến lược, luôn đi trước một bước.



Tổng Bí thư tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tiếp nối và phát huy truyền thống anh hùng 80 năm qua, cùng với bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực và quyết tâm chính trị cao, Lực lượng Tình báo Công an nhân dân sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần đắc lực, hiệu quả vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.



Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Lực lượng Tình báo Công an nhân dân và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu thuộc Lực lượng Tình báo Công an nhân dân./.