Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ 5

* Xây dựng Công an nhân dân có bản lĩnh thép, trái tim ấm

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được long trọng tổ chức là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân chân thành đối với cống hiến vô cùng to lớn, hy sinh thầm lặng mà hiển hách của lực lượng Công an nhân dân; cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định giá trị bền vững, hun đúc niềm tự hào, củng cố ý chí, khát vọng, trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước lịch sử.

Tổng Bí thư khẳng định, 80 năm, một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp của Đảng; sự quản lý thống nhất của Nhà nước; sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ của nhân dân.



Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư xúc động chia sẻ, trong chiều dài lịch sử, có biết bao câu chuyện xúc động về người chiến sĩ Công an nhân dân: Những đối đầu căng thẳng với các thế lực chống phá cách mạng, chống phá chính quyền, phá hoại tình đoàn kết quân dân, những đêm trắng mật phục giữa rừng sâu, nơi biên ải; những bước chân lặng lẽ giữa phố phường đông đúc, nhộn nhịp; những giây phút đối mặt hiểm nguy để kịp thời cứu dân trong lũ dữ, cháy nổ; những cuộc truy bắt tội phạm căng thẳng đến nghẹt thở; những đêm thâu miệt mài rò tìm chứng cứ ở những tập hồ sơ vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vụ án kinh tế phức tạp; những giờ phút “đấu trí” trên không gian mạng để bảo vệ chủ quyền số, chủ quyền quốc gia trong “thế giới phẳng”. Đằng sau mỗi chiến công là trí tuệ và mồ hôi, là kỷ luật và ý chí, là tình đồng chí, đồng đội, là tình người với người. Đằng sau mỗi tấm huân chương là những tháng ngày xa cách, là đội nắng phơi sương, là những vết thương chưa kịp lành, là những mái nhà, những đứa trẻ lặng thầm chờ đợi cha, mẹ trở về.

Tổng Bí thư chỉ rõ, bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đặt ra yêu cầu rất cao, rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng Công an nhân dân.

