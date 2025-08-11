Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ Khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc không chỉ là công trình văn hóa - nghệ thuật, mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, gắn bó, bền chặt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hàn Quốc. Công trình này nhắc chúng ta nhớ về những giá trị mà Người đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị và hữu ái giữa các dân tộc.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ trở thành một địa chỉ văn hóa lịch sử quan trọng, là nơi để nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc cùng tưởng nhớ và học tập tấm gương đạo đức, tư tưởng và tình hữu nghị quốc tế cao đẹp mà Người đã để lại và góp phần vun đắp hơn nữa tình hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.