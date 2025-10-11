Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Tại quảng trường Kim Nhật Thành, loạt pháo đại bác được bắn trước khi đội danh dự tiến vào diễu hành. Các biểu ngữ được giăng trên nhiều khinh khí cầu lớn treo tại quảng trường trung tâm Bình Nhưỡng. Trên các tòa nhà xung quanh quảng trường, hàng loạt lá cờ búa liềm màu đỏ của Đảng Lao động và quốc kỳ Triều Tiên bay phấp phới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, gửi lời cảm ơn tới các vị khách từ nhiều tầng lớp và bạn bè quốc tế đã đến dự Lễ duyệt binh; cảm ơn nhân dân toàn quốc đã làm hết sức mình hướng tới tháng 10 đầy vinh quang.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và lãnh đạo các nước tham dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Kim Jong Un khẳng định, Đảng Lao động Triều Tiên luôn coi sự nghiệp chủ nghĩa xã hội mà nhân dân đã tự chọn, tự hướng tới như của chính mình; đồng thời bày tỏ nhân dân Triều Tiên đời đời ghi nhớ và biết ơn quân đội đã hiến thân, hiến máu vì lịch sử vĩ đại của Tổ quốc, vì sự tôn nghiêm và danh dự của quốc gia, vì những thành quả của cách mạng.

Cuộc duyệt binh của các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là điểm nhấn cao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Đảng Lao động Triều Tiên thành lập ngày 10/10/1945. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Lao động Triều Tiên đã họp 8 kỳ Đại hội, chủ trương chung khẳng định kiên trì nguyên tắc Đảng Lao động Triều Tiên là chính đảng cầm quyền, lãnh đạo duy nhất; tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thông qua tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố vững chắc hơn nữa tổ chức Đảng tại cấp cơ sở, cải thiện một cách cơ bản về hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của Đảng theo hướng gần gũi với người dân và sát với thực tiễn…