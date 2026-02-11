Tổng Bí thư Tô Lâm dự khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk ​

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Ea Rốk là địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học còn thiếu thốn. Vì vậy, việc xây dựng một ngôi trường nội trú liên cấp, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt và rèn luyện cho học sinh là cần thiết, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và yêu cầu phát triển của địa phương.



Dự án được xây dựng trên diện tích gần 6 ha tại thôn 8, xã Ea Rốk, quy mô đầu tư gồm 18 lớp (10 lớp cấp Tiểu học, 8 lớp cấp Trung học Cơ sở), với đầy đủ các khối phòng học, thư viện, nhà đa năng và khu nội trú hiện đại. Tổng mức đầu tư là 150 tỷ đồng, nguồn huy động và các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu phát lệnh khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đây là món quà đặc biệt mà Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng dành tặng riêng cho nhân dân, thầy cô và học sinh các dân tộc xã Ea Rốk. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, với quy mô phục vụ gần 700 học sinh của xã Ea Rốk và khu vực lân cận, ngôi trường mới sẽ tạo dựng một môi trường học tập, sinh hoạt và rèn luyện tương đối đồng bộ; góp phần giúp các em phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất và nhân cách; đồng thời tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, giảm bớt khó khăn cho gia đình, nâng cao chất lượng giáo dục, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Đắc Lắk và đất nước ta.



Thay mặt Chủ đầu tư dự án và các lực lượng tham gia thi công công trình, Thượng tướng Phùng Sỹ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức thi công công trình đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí; đưa công trình về đích đúng kế hoạch.



Phát biểu tại Lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp giáo dục, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Cùng với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, Trung ương đã xác định rõ yêu cầu mở rộng phạm vi chăm lo giáo dục, hướng mạnh về những địa bàn khó khăn, nơi rất cần sự đầu tư căn cơ, lâu dài để tạo chuyển biến thực chất. Đây là cách tiếp cận phát triển lấy con người làm trung tâm, coi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững của đất nước.



Tổng Bí thư nhấn mạnh, công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk không chỉ là một dự án xây dựng trường học, mà còn là một công trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng còn nhiều khó khăn. Công trình này cũng sẽ góp phần tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển giáo dục ở địa phương, bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, từng bước nâng cao dân trí, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.