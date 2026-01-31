Tổng Bí thư Tô Lâm dự khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 - Điện Biên

Trước khi diễn ra Lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và luôn ghi nhớ lời dạy của Người về sự gìn giữ đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đem hết sức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các cựu chiến binh dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Dự án xây dựng công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình tại Di tích Đồi E2 được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt năm 2025 và khởi công xây dựng vào ngày tháng 6/2025. Tổng mức đầu tư là 35 tỷ đồng do Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.



Công trình Nhà tưởng niệm được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Việt Nam, hài hòa với cảnh quan tự nhiên và không gian lịch sử của khu di tích, có diện tích 160 m2, kết hợp hài hòa giữa kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu gỗ truyền thống, bảo đảm tính bền vững, trang nghiêm và linh thiêng.



Nhà tưởng niệm có mặt bằng hình chữ “nhất”, kiến trúc 2 tầng mái, gồm 5 gian, 6 hàng chân cột trong nhà và 2 hàng cột hiên. Lư hương phía trước uy nghi bằng chất liệu đá tự nhiên. Tại Nhà tưởng niệm, đặt tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, cao 1,33m với tổng trọng lượng hơn 500kg, thể hiện hình dáng Bác ngồi bình thản, đưa mắt ngắm nhìn đất nước. Cùng với Nhà tưởng niệm là các hạng mục phụ trợ đồng bộ như: Lầu Tả, Lầu Hữu đặt hai bên theo bố cục truyền thống; nghi môn bằng đá; hệ thống sân, đường nội bộ; kè chắn đất; lan can; cảnh quan cây xanh gắn với hình ảnh và cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Đặc biệt, hệ thống nhà trưng bày được tu bổ, nâng cấp, bổ sung nội dung, hiện vật, không gian trưng bày, lối đi cho người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và du khách.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các cháu thiếu nhi và nhân dân tỉnh Điện Biên dự buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 trở thành không gian văn hóa - tâm linh quan trọng của tỉnh Điện Biên. Công trình mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa sâu sắc, mà còn là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau; đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Điện Biên trong việc tiếp tục kiên định con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn./.



