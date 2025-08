Tổng Bí thư Tô Lâm dự gặp mặt đại biểu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đều khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, chở che, trong 80 năm qua, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và ngành Ngoại giao Việt Nam luôn chung sức, đồng lòng, kề vai, sát cánh, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành công của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945, cũng như những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong 80 năm qua.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng ngày càng cao, quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, phát huy truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, trên cơ sở nhận thức sâu sắc quan điểm chỉ đạo “tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên", thời gian tới, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với nhau và với các ban, bộ, ngành, địa phương, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững và củng cố môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước.

Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, đây là sự kiện rất ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó thân thiết giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao, những lực lượng trọng yếu, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam.