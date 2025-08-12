Tổng Bí thư Tô Lâm dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok cùng các đại biểu dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Diễn đàn không chỉ là không gian kết nối giữa các cộng đồng doanh nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Từ đó, củng cố và nâng cao tình hữu nghị, Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok nhấn mạnh Hàn Quốc và Việt Nam từ lâu đã thân thiết, gắn bó và ngày càng tin cậy lẫn nhau. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, sau hơn 30 năm, hai nước đã trở thành đối tác thương mại lớn của nhau và Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, trở thành đối tác kinh tế không thể tách rời trong nhiều lĩnh vực.