Tổng Bí thư Tô Lâm dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza: Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza là hoạt động đa phương quan trọng nhằm triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng về độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trên tinh thần là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.



Nâng cao uy tín, hình ảnh đất nước



Ngay sau Đại hội XIV, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại sôi nổi với nhiều đối tác quan trọng, trước hết là những hoạt động đối ngoại quan trọng rất thành công với các nước láng giềng. Đó là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và sau đó là thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, dự cuộc họp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia và cuộc gặp của người đứng đầu ba Đảng của Campuchia – Lào – Việt Nam; điện đàm với phía Trung Quốc, Nga, Cuba, Singapore, Hàn Quốc. Việt Nam cũng đã đón Đặc phái viên của lãnh đạo các nước Trung Quốc, Lào, Cuba, tới Việt Nam chúc mừng thành công Đại hội XIV; đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) và Chủ tịch Hạ viện Jordan thăm chính thức.

Tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, ngay trong những ngày đầu Xuân mới Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Nhấn mạnh ý nghĩa của việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng cho biết Việt Nam là đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc nên hiểu rất rõ giá trị của hòa bình, hòa giải và tái thiết sau xung đột. Việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình về Gaza là việc nhất quán triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, là nỗ lực nâng cao uy tín, hình ảnh đất nước, là cơ hội để Việt Nam phát huy kinh nghiệm, năng lực của mình để học hỏi, hội nhập với các nước khi phối hợp thực hiện những sứ mệnh chung.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các trưởng đoàn dự phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: TTXVN phát

Cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza có sự góp mặt của nguyên thủ và lãnh đạo từ hơn 50 quốc gia, bao gồm các thành viên sáng lập và quan sát viên. Cơ chế này được thiết lập nhằm phối hợp với Liên hợp quốc trong điều phối viện trợ nhân đạo, tái thiết và ổn định khu vực Dải Gaza.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza, đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp; khẳng định dành sự tôn trọng sâu sắc đối với Việt Nam, một đất nước đáng ngưỡng mộ, với vai trò và ảnh hưởng ngày càng lớn. Điều này cho thấy uy tín quốc tế của Việt Nam đang không ngừng được củng cố, năng lực kiến tạo hòa bình của Việt Nam được các cường quốc và bạn bè quốc tế thừa nhận, trân trọng.

Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza nhằm đóng góp vào việc chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, bảo vệ dân thường, bảo đảm tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở, tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu, thúc đẩy một tiến trình chính trị đáng tin cậy nhằm hướng tới nền hòa bình lâu dài và bền vững tại khu vực Trung Đông.

Lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp và xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng các quyền cơ bản và lợi ích chính đáng của các bên liên quan. Là một nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh và từng nhận được sự trợ giúp quý báu của cộng đồng quốc tế, với tinh thần trách nhiệm và thiện chí, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội đồng Hòa bình tham gia trong khả năng của mình vào các nỗ lực chung nhằm hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp, tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu và xây dựng lòng tin giữa các bên.

Việt Nam ủng hộ các giải pháp cụ thể nhằm chấm dứt xung đột, tái lập hòa bình, an ninh, tái thiết, bảo đảm cuộc sống cho người dân ở Dải Gaza và thực thi tiến trình chính trị toàn diện, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Đồng thời, để bảo đảm hòa bình bền vững và đáp ứng các quyền của người dân dải Gaza, Việt Nam mong muốn các biện pháp triển khai bảo đảm sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là Chính quyền Palestine.

Chính vì vậy, báo chí quốc tế và báo chí nước sở tại đánh giá cao việc Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm là thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình về Gaza và tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ. Tờ The Washington Times số ra ngày 19/2 đã có bài viết đánh giá cao việc Việt Nam chủ động đóng góp cho hòa bình và ổn định toàn cầu, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hòa bình, cũng như coi trọng vai trò của nước chủ nhà trong tiến trình hòa giải khu vực. Cũng theo bài báo, Việt Nam vẫn duy trì chính sách đối ngoại độc lập, đa dạng hóa quan hệ, củng cố hợp tác với Hoa Kỳ song song với việc giữ quan hệ hữu nghị, ổn định với các đối tác khác. Đây chính là một biểu hiện linh hoạt, thực tiễn và tự tin hơn của đường lối ngoại giao "độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa"



Mở rộng hợp tác song phương và đa phương

Trong chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza lần này, Tổng Bí thư đã có các cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao các nước, trong đó có lãnh đạo của các nước ở khu vực Trung Đông và các nước ở các khu vực khác tham dự Cuộc họp như Tổng thống Indonesia, Tổng thống Uzbekistan, Tổng thống Azerbaijan, Tổng thống Kazakhstan, Thủ tướng Campuchia, Thủ tướng Armenia, Thủ tướng Hungary, Thủ tướng Pakistan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc… Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò và vị thế ngày tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trên các mặt, nhất là phát triển kinh tế - xã hội và các cải cách, đổi mới thời gian qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: TTXVN phát

Các đối tác đều nhất trí tăng cường quan hệ song phương thực chất, hiệu quả với Việt Nam, trong đó ưu tiên các lĩnh vực thuộc lợi thế, nhu cầu mỗi bên như kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giao thông vận tải, hợp tác để ứng phó với các vấn đề. Nhấn mạnh nhu cầu tăng cường phối hợp tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng, các nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm, lập trường trong các vấn đề khu vực, quốc tế nội bật, cùng quan tâm; nhất trí phối hợp trong triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza để thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Với nước chủ nhà, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tại cuộc gặp, Tổng thống Donald Trump bày tỏ tình cảm yêu mến đối với nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm. Tổng thống Donald Trump nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng”. Tổng thống Trump hoan nghênh và cảm ơn Việt Nam đã tuyên bố tham gia Hội đồng Hòa bình; đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, cho rằng điều này thể hiện vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác toàn cầu.

Đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc cân bằng cán cân thương mại song phương và các hợp đồng giá trị vừa được ký kết trong chuyến đi này của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Donald Trump phản hồi tích cực với các đề xuất của Việt Nam về hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ và cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng đã tiếp Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng đại diện Thương mại Hoa Kỳ; ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; điện đàm với một số nghị sĩ Hoa Kỳ. Tại các cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư cũng chia sẻ các phương hướng phát triển của Việt Nam và đường lối đối ngoại của Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các đối tác, trong đó có quan hệ với nước chủ nhà Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, tại cuộc gặp gỡ bà con cộng đồng người Việt Nam và cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư mong muốn dù làm trong bất kỳ lĩnh vực nào, cộng đồng người Việt Nam ở Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng góp cho quê hương, đất nước; khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trên những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tăng cường phối hợp với sở tại để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con, giúp cho đồng bào yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển ở sở tại.

Sau 30 năm bình thường hóa quan hệ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Hai nước đã cùng nhau biến những khoảng cách lịch sử thành chiếc cầu hợp tác bền vững, trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết và cùng hướng tới tương lai. Trong thời gian tham dự cuộc họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký và trao các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không và y tế. Tổng giá trị của các hợp đồng, thỏa thuận được trao lên tới 37,2 tỷ USD, góp phần lớn cho quá trình xây dựng một mối quan hệ phát triển mạnh mẽ, thực chất và cân bằng giữa Việt Nam – Hoa Kỳ.

Nhân dịp này, các thành viên đoàn cũng đã có những hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với các đối tác Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy, tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực; an ninh, quốc phòng…

Cho biết những phương hướng triển khai kết quả đạt được trong chuyến đi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ nghiên cứu cụ thể để xác định những lĩnh vực có thể tham gia và sẽ có những đóng góp thiết thực như: tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình để bảo đảm ổn định tại dải Gaza và các hoạt động cứu trợ nhân đạo, tái thiết sau xung đột…

Việc Việt Nam tham gia hoạt động đối ngoại đa phương, quốc tế lớn đầu tiên của Đảng và Nhà nước ở cấp cao sau Đại hội XIV thể hiện sự chủ động và thực chất hơn, coi trọng gìn giữ hòa bình, xây dựng môi trường quốc tế ổn định cho phát triển và tham gia tích cực vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, góp phần nâng tầm đối ngoại với tinh thần tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, đóng góp hiệu quả vào các mục tiêu chiến lược của đất nước và trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình, phát triển của thế giới trong kỷ nguyên mới./.