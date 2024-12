Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành”

Tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật "Vang mãi khúc quân hành". Ảnh: TTXVN phát

Cùng dự chương trình có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng đại diện các tướng lĩnh, sỹ quan trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

Sự kiện do Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm tổ chức, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” do Thiếu tướng, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy chỉ đạo nội dung. Chỉ đạo nghệ thuật gồm: Ông Trần Hải Đăng, Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Tùng Linh; Thượng tá, Nghệ sỹ Ưu tú Trần Thị Út Lan; Thượng tá, Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Anh Thông. Chương trình có sự góp mặt của các ca sỹ: Phạm Thu Hà, Trường Linh, Đào Tố Loan, Viết Danh, Bảo Yến và các nghệ sỹ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân, Đoàn nghi lễ Công an nhân dân.

Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt lần này, công chúng và người yêu âm nhạc đã được lắng nghe giai điệu hào hùng, sôi nổi của những bài ca đi cùng năm tháng, những ca khúc có chủ đề về cuộc sống, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam; các ca khúc ca ngợi tình yêu và lòng tự hào dân tộc, ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại…

Đó là giai điệu các ca khúc: “Đảng đã cho ta cả một mùa Xuân” của nhạc sỹ Phạm Tuyên; ca khúc “Bộ đội về làng” (âm nhạc của nhạc sỹ Lê Yến, phổ thơ Hoàng Trung Thông) thấm đẫm tình quân dân; là tình cảm và niềm nhớ thương của các chiến sỹ với Bác Hồ qua ca khúc “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” của nhạc sỹ Huy Thục. Đó cũng là tình đồng chí, tình anh em gắn bó đặc biệt qua ca khúc “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn” của nhạc sỹ Hoàng Hà; hay hình ảnh vừa ngọt ngào, ấm áp của cô gái nuôi quân qua ca khúc “Nổi lửa lên em” của nhạc sỹ Huy Du; các ca khúc “Tiến bước dưới quân kỳ” của nhạc sỹ Doãn Nho, “Vì nhân dân quên mình” của nhạc sỹ Doãn Quang Khải… đã gắn kết hàng triệu trái tim chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam một lòng đi theo Đảng, nguyện chiến đấu, hy sinh vì nhân dân, vì hòa bình của Tổ quốc…

Đại diện Ban tổ chức cho biết, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là dịp đặc biệt để chúng ta tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang của quân và dân ta, trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ bằng trí tuệ, lòng dũng cảm, ý chí quyết chiến quyết thắng, không quản ngại hy sinh, gian khổ đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây chính là nguồn cảm hứng bất tận để các thế hệ văn nghệ sỹ sáng tạo nghệ thuật, cho ra đời nhiều tác phẩm, công trình có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật gắn liền với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, góp phần làm giàu thêm dòng chủ lưu của văn nghệ cách mạng Việt Nam, ghi dấu ấn sâu đậm vào nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

80 năm qua, nhiều thế hệ văn nghệ sỹ đã trưởng thành trong quân đội, gắn bó, đồng hành cùng sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang. Chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc quân hành” không chỉ là đêm nhạc tôn vinh những chiến công của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, ôn lại truyền thống đầy tự hào, tri ân các thế hệ lực lượng vũ trang đã góp sức mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà còn là dịp để mỗi người dân cảm nhận, thêm tự hào về dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, khát vọng hòa bình./.