Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”

Với các tiết mục là những ca khúc nổi tiếng kết hợp hát múa được dàn dựng công phu, xen kẽ hoạt cảnh, phóng sự linh kiện..., chương trình đã khắc họa và khẳng định sự vững vàng, kiên cường, gan dạ, chấp nhận hy sinh gian khổ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dưới lá cờ vinh quang, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng tiên phong, là thành trì vững chắc, là điểm tựa niềm tin vững chắc của Đảng, đất nước và nhân dân.

Hoạt cảnh "Không khí cách mạng 19/8" tái hiện không khí giành chính quyền tại Hà Nội trong Cách mạng tháng Tám 1945, tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Một trong những điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là hình ảnh trực tiếp một phiên đổi gác thực tế của những người lính tiêu binh danh dự tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không gian thiêng liêng không có âm thanh, âm nhạc, chỉ có bước chân của những người lính ở Lăng Bác. Phiên đổi gác đặc biệt này không chỉ là nghi thức thường nhật của đội tiêu binh danh dự, mà còn là khoảnh khắc hội tụ niềm tôn kính, lòng biết ơn của hàng triệu trái tim Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi động tác, mỗi ánh mắt của người chiến sĩ đứng gác là một lời thề bất tử: canh giấc ngủ bình yên cho Người - vị Cha già kính yêu của dân tộc. Sau khi màn đổi gác kết thúc là giai điệu cất lên của bài hát "Chúng con canh giấc ngủ cho Người", ca sĩ không hát trên sân khấu mà hát ngay phía trước cửa Lăng Bác Hồ.