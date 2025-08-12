Tổng Bí thư Tô Lâm dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân chủ trì Quốc yến chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc; nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tăng cường và làm sâu sắc quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định ngoài sự hợp tác đầu tư, thương mại, hai bên tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác trong tương lai về các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và đào tạo nhân tài, tạo nền tảng cho sự phát triển đất nước. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ được biết Tổng Bí thư Tô Lâm đang thúc đẩy tầm nhìn Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; khẳng định Hàn Quốc là quốc gia đã đạt được “kỳ tích sông Hàn” chính là đối tác tối ưu cho Việt Nam. Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước với Việt Nam và tích cực ủng hộ sự phát triển của Việt Nam; mong muốn hai bên cùng nhau góp sức để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng các gia đình đa văn hóa Hàn - Việt, chính là một trong những chiếc cầu nối vun đắp cho quan hệ hai quốc gia, hai dân tộc và mối nhân duyên giữa hai nước ngày càng bền chặt hơn; cam kết giữ gìn tình bạn, sự hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc.