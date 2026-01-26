

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng tiến hành điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gửi từ rất sớm điện mừng đến Đại hội XIV, chân thành cảm ơn đồng chí Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng nhân dịp đồng chí Tô Lâm được bầu tiếp tục đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.



Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp; chúc mừng đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới. Đồng chí Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ hoàn thành Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai “mục tiêu 100 năm” nhân dịp thành lập Đảng và thành lập nước.Vui mừng chia sẻ về những kết quả đặc biệt quan trọng của Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đại hội đã hoàn thành trách nhiệm lịch sử to lớn, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, đề ra những mục tiêu, phương hướng lớn, không chỉ cho nhiệm kỳ 5 năm tới, mà còn xác định những định hướng chiến lược đối với tương lai và vận mệnh dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới; quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội. Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; luôn lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; xác lập mô hình tăng trưởng mới; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.Chúc mừng những thành tựu phát triển quan trọng của Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình làm hạt nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam kiên định chính sách “một Trung Quốc”; đánh giá cao vai trò nước lớn có trách nhiệm của Trung Quốc đối với hòa bình và phát triển của thế giới, khu vực; Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Trung Quốc về phát triển, an ninh, văn minh và quản trị toàn cầu.Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng cao và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc; nhấn mạnh quan hệ Việt - Trung cần tiếp tục là trụ vững ổn định, lâu dài, gắn kết chiến lược sâu sắc. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn sẵn sàng cùng Đảng và Nhà nước Trung Quốc gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng đồng hành, giúp đỡ nhau trên con đường hiện thực hóa những khát vọng, tầm nhìn phát triển mà hai Đảng, hai nước đã xác định.Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên cùng nhau đưa tin cậy chính trị lên tầm cao mới để dẫn dắt toàn diện các lĩnh vực hợp tác, tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao thường xuyên, linh hoạt; phát huy vai trò trụ cột của các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên ngoại giao, quốc phòng, công an; thúc đẩy tạo đột phá, chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực hợp tác thực chất. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình quan tâm chỉ đạo mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông thủy sản của Việt Nam; hai bên dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, tăng cường hợp tác đầu tư chất lượng cao gắn với chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực; thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới. Đồng chí Tổng Bí thư mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường vun đắp tình cảm hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác du lịch.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng Đảng và Nhà nước Việt Nam làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược lên tầm cao mới theo định hướng “6 hơn”. Tán thành với những đánh giá về tình hình quốc tế khu vực và những biện pháp thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu, đồng chí Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi cấp cao, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý Đảng và quản trị đất nước; tổ chức tốt cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và hợp tác trong các lĩnh vực Ngoại giao, Quốc phòng, Công an; khẳng định Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu các mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam và tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, làm ăn tại Việt Nam.Trên cơ sở những tiến triển tích cực trong hợp tác đường sắt giữa hai nước, đồng chí Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi trong cơ chế Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Trung - Việt, đưa hợp tác đường sắt hai nước tiến triển thực chất. Để tăng cường nền tảng xã hội, gốc rễ của tình hữu nghị Việt - Trung, đồng chí Tập Cận Bình mong muốn hai bên làm tốt các hoạt động giao lưu thanh niên, hợp tác địa phương và thông tin báo chí; khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.Hai bên nhất trí duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; kiểm soát và quản lý tốt hơn bất đồng.Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026 của hai dân tộc đang đến gần, hai đồng chí Tổng Bí thư đã gửi lời chúc mừng năm mới tới hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, chúc sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của mỗi nước thu được những thành tựu to lớn hơn nữa, nhân dân hai nước an khang thịnh vượng, quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định./.