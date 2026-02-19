Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Thượng nghị sỹ Bill Hagerty, thành viên Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Chuẩn chi-Thượng viện Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Hagerty. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại cuộc điện đàm với Thượng Nghị sỹ Bill Hagerty, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Đại hội XIV đã diễn ra thành công tốt đẹp, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới của Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Hagerty. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của Thượng nghị sĩ Bill Hagerty đối với Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự ủng hộ của Quốc hội Hoa Kỳ trong việc củng cố và phát triển khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Tại cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ vui mừng khi tin cậy chính trị giữa hai nước tiếp tục tăng cường, hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư không ngừng mở rộng. Tổng Bí thư đặc biệt đánh giá cao hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục phát huy đà hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trong đó có kênh nghị viện; duy trì và thúc đẩy hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư theo hướng ổn định, bền vững; đồng thời mong Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý bom mìn, tẩy độc dioxin, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh, đồng thời, khẳng định tiếp tục hợp tác đầy đủ, có trách nhiệm với phía Hoa Kỳ trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bill Hagerty. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Thượng nghị sĩ Bill Hagerty bày tỏ đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam, khẳng định mong muốn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục được làm sâu sắc hơn nữa trên cơ sở lợi ích chung của hai nước. Thượng nghị sĩ Bill Hagerty cho rằng hai bên đã đạt được nhiều tiến triển quan trọng trong đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng; tin tưởng với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau, hai bên sẽ sớm hoàn tất hiệp định. Thượng nghị sĩ Bill Hagerty khẳng định việc tăng cường hợp tác kinh tế hai nước sẽ góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam vì sự hợp tác tích cực, trách nhiệm trong việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích, Thượng nghị sĩ Bill Hagerty khẳng định Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh.

Thượng nghị sĩ Bill Hagerty cũng nhất trí với Tổng Bí thư về tầm quan trọng của việc duy trì tiếp xúc, đối thoại thường xuyên giữa hai bên, bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam để tiếp tục trao đổi trực tiếp về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời gửi lời chúc mừng Năm mới tới Tổng Bí thư và nhân dân Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán./.