Tổng Bí thư Tô Lâm đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Kim Nhật Thành và Tổng Bí thư Kim Jong Il

Công trình có quy mô rộng lớn, mặt tiền rộng, mái cao kiểu cung điện, bao quanh là khu vườn, hồ nước, tượng đài. Cấu trúc bên trong gồm nhiều đại sảnh, hành lang, khu trưng bày kỷ vật và khu tưởng niệm. Tại khu trưng bày có phòng trưng bày huân, huy chương các nước trao tặng. Nhiều hình ảnh, hiện vật gắn liền với hoạt động, đời sống lúc sinh thời của hai vị Lãnh tụ như xe ô tô, tàu hỏa, tàu thủy...

Cung Thái Dương Kumsusan nằm tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ban đầu, công trình này được dùng làm văn phòng làm việc của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Sau khi Chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời, công trình được cải tạo và chuyển đổi thành nơi tưởng niệm, gìn giữ thi hài của Chủ tịch Kim Nhật Thành và bắt đầu mở cửa đón người dân vào thăm viếng từ năm 1995. Sau khi Tổng Bí thư Kim Jong Il qua đời, thi hài của ông cũng được đặt tại đây.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ lưu niệm tại Cung Thái Dương ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Vạn Cảnh Đài, thăm quê hương của Chủ tịch Kim Nhật Thành. Ngôi nhà nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành sinh ra và lớn lên được bảo tồn nguyên trạng, có kiến trúc nhà dân gian truyền thống Triều Tiên với vật liệu gỗ, mái lá, kết cấu vững chắc và giản dị. Ngôi nhà trưng bày ảnh của ông bà, bố mẹ và các em của Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng các vật dụng sinh hoạt của gia đình như bếp củi, đồ dùng nấu ăn, dụng cụ nông nghiệp, phản ánh cuộc sống bình dị nhưng giàu truyền thống yêu nước, cách mạng của gia đình Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Cũng trong chiều 10/10 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Bảo tàng Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Chủ thể, nơi thể hiện một cách tổng hợp và trực quan quá trình lịch sử phát triển của nghệ thuật âm nhạc cách mạng Triều Tiên.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi Sổ lưu niệm bày tỏ cảm phục sự hiểu biết, tài năng âm nhạc cũng như sự quan tâm về văn hóa, âm nhạc chủ thể của các nhà lãnh đạo Triều Tiên. Văn hóa - Âm nhạc là cội nguồn của sức mạnh, có thể vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để giành thắng lợi và đi đến toàn thắng. Văn hóa - Âm nhạc cũng là sự hưởng thụ của nhân dân, mọi người dân đều được sống trong hòa bình, được hưởng thụ những gì văn minh nhất của con người.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc đất nước và nhân dân Triều Tiên tiếp tục phát triển phồn vinh, hạnh phúc như những điều mà các thế hệ lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ đạo và xây dựng từ trái tim và hiểu biết của mình./.