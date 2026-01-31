Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ, Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đời đời ghi nhớ công ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp và sự hy sinh bất tử của các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống trên chiến trường Điện Biên lịch sử, những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho non sông đất nước, để Tổ quốc hôm nay được nở hoa trên nền hòa bình.



Tiếp bước con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nguyện tiếp tục phát huy tinh thần Điện Biên Phủ anh hùng; xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, phát triển nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN