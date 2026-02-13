Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm nhân 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng

Xúc động thắp nén hương thơm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc, người đồng chí tin cậy, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến sỹ cách mạng vô sản kiên cường; một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt, tiền bối của cách mạng Việt Nam; có công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Không chỉ là nhà chính trị, văn hóa, kết tinh nhiều phẩm chất cao đẹp của dân tộc và thời đại, Thủ tướng Phạm Văn Đồng còn là nhà ngoại giao tài năng, có uy tín trên thế giới, được nhân dân và bạn bè quốc tế kính trọng, khâm phục. Cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nguồn cổ vũ, bồi đắp, nuôi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dâng hương tưởng niệm Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

94 tuổi đời, 75 năm hoạt động cách mạng liên tục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã cống hiến trọn đời cho đất nước, mang hết nhiệt tình, tài năng và trí tuệ phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng luôn tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng, vào tương lai tươi sáng của đất nước.