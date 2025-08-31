Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng đi có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo Văn phòng Tổng Bí thư, đại diện một số ban, ngành, thành phố Hà Nội.

Với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn, Tổng Bí thư Tô Lâm và các thành viên trong Đoàn đã dâng hương, thành kính tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta.