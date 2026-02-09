Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.



Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ; Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh.



Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử văn hoá Bầu Rong, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cũng trong chiều 9/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, tại Khu di tích lịch sử văn hóa Bàu Rong (xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh).



Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tây Ninh là nơi đứng chân của Trung ương Cục miền Nam, cơ quan cao nhất chỉ đạo cuộc kháng chiến ở miền Nam và là nơi đứng chân của Ban An ninh Trung ương cục, Ban An ninh Tây Ninh.



Từ khi thành lập năm 1961, Ban An ninh Tây Ninh đã chọn nhiều nơi làm căn cứ địa, trong đó có rừng Bàu Rong, thuộc xã Long Khánh, huyện Bến Cầu cũ, nay là xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh.



Tưởng nhớ công lao các Anh hùng liệt sĩ, Công an tỉnh Tây Ninh đã xây dựng tại nơi đây Đài tưởng niệm 10 liệt sĩ đã hy sinh ngày 26/6/1968 và dựng bia đá khắc tên tưởng nhớ 564 liệt sĩ Công an tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ đã hy sinh.



Khu di tích lịch sử văn hóa Bàu Rong được UBND tỉnh Tây Ninh công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, là một trong những địa chỉ đỏ tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh, gắn liền với phong trào đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của quân và dân địa phương, là nơi tìm về, ôn lại truyền thống của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân.



* Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã tới dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại Thành phố Hồ Chí Minh - Người con xuất sắc của quê hương Củ Chi “đất thép thành đồng”. Cố Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân./.