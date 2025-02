Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang)

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân Hà Giang. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng dự Lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư và lãnh đạo tỉnh Hà Giang cùng các đại biểu lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, Đoàn viên thanh niên và nhân dân các dân tộc huyện Vị Xuyên.



Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dành một phút tưởng niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công ơn của các Anh hùng liệt sỹ; nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước - bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.



Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã xúc động ghi vào Sổ truyền thống: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc trường tồn. Nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025, Đoàn công tác Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về Hà Giang và đến tri ân các bậc tiền bối, các Anh hùng liệt sỹ và nhân dân tại Nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên. Chúng tôi tiếp tục con đường mà Đảng và Bác Hồ đã vạch ra, tiếp tục bảo vệ và phát triển đất nước hùng cường, vững mạnh và thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc và giàu có. Tỉnh Hà Giang tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng."



Được khởi công xây dựng từ năm 1990, Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên mới được nâng cấp, mở rộng với quy mô hơn 10 ha, là nơi an nghỉ của các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.



*Chiều tối cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã đến thăm Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm (xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ); tặng quà 10 gia đình chính sách huyện Quản Bạ.



Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương, ghi nhận sự đóng góp của nhân dân các dân tộc huyện Quản Bạ trong thành tựu phát triển chung của tỉnh, của đất nước.



Tổng Bí thư căn dặn cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Quản Bạ, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được, cần khắc phục những khó khăn, hạn chế, cùng nhau chung sức, đồng lòng ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xứng đáng với vị thế là phên dậu, tấm lá chắn biên cương phía Bắc của Tổ quốc.



Quản Bạ là huyện cửa ngõ của 4 huyện vùng cao biên giới phía Bắc của tỉnh Hà Giang, nằm trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Diện tích tự nhiên 542,2 km2, địa hình chia cắt, giao thông đi lại rất khó khăn. Trong những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững đường biên, mốc giới đã được huyện triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Kinh tế của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm trên 7%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2024 đạt 109,4 tỷ đồng; có 3/13 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.



Huyện đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025, chương trình đã có 3.959 người lao động tham gia các khóa đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao năng lực; giải quyết việc làm cho 18.543 lao động; đưa 741 lao động đi làm việc ở nước ngoài; triển khai 134 dự án sinh kế với 9.274 lượt hộ tham gia; hỗ trợ xóa nhà tạm cho 1.828 hộ từ chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình khác.



Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng công trình xây dựng Khoa Khám chữa bệnh và điều trị - Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ cho nhân dân các dân tộc huyện Quản Bạ.



Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ là bệnh viện hạng II, được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng có những tòa nhà đưa vào sử dụng từ năm 1999. Năm 2001 có quy mô 100 giường bệnh nhân lưu. Đến năm 2015, bệnh viện nâng cấp với quy mô 130 giường bệnh nhưng thực kê hiện nay là 180 giường. Qua nhiều năm sử dụng, cơ sở vật chất một số hạng mục công trình đã xuống cấp, không đồng bộ công năng, chưa đáp ứng đủ yêu cầu phục vụ cho công tác khám và điều trị cho người bệnh trên địa bàn huyện Quản Bạ và các huyện lân cận.



Với vai trò là đơn vị thực hiện, sau khi khảo sát hiện trạng và được sự thống nhất của UBND tỉnh Hà Giang, Sở Y tế tỉnh và lãnh đạo bệnh viện, Tập đoàn Đèo Cả đề xuất xây dựng khu nhà mới quy mô 4 tầng với diện tích 2.200m2; đầu tư trang thiết bị y tế cơ bản; xây dựng cổng, sân đường và hàng rào mặt tiền, cảnh quan khuôn viên bệnh viện. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 30 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị là 25 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong 120 ngày kể từ khi tỉnh Hà Giang phê duyệt, với thời gian khởi công dự kiến vào ngày 15/3/2025.

Tập đoàn Đèo Cả cam kết triển khai xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Quản Bạ đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng y tế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác khám chữa bệnh tại địa phương.

Tối cùng ngày, tại xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã tham gia chương trình văn hóa của nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang và trao 30 suất quà tặng gia đình chính sách huyện Quản Bạ (Hà Giang)./.