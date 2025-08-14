Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng tại Tuyên Quang

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng tham dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi thành kính tưởng niệm Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các vị tiền bối cách mạng, tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã viết lưu bút bày tỏ: “Mỗi lần về Tân Trào, về khu di tích, tôi lại thấy như đang được sống trong không khí hào hùng, sục sôi của những ngày chuẩn bị Cách mạng tháng Tám 1945 và 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp; với những quyết sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng có tính quyết định vận mệnh của dân tộc, khơi dậy đoàn kết, ý chí quyết tâm, tinh thần đấu tranh quật cường của quân và dân ta, đưa cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi vĩ đại, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng hoàn toàn miền Bắc.