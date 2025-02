Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình)

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hương các bậc tiên đế, tiền nhân tại Đàn Kính Thiên, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Tổng Bí thư và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.



Tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, trong không khí linh thiêng của đất trời, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của đức Đinh Tiên Hoàng đế người đã có công dẹp loạn, thu phục 12 sứ quân, thống nhất giang sơn, lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt, nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam, mở nền chính thống cho các triều đại phong kiến trong lịch sử. Sự ra đời của nhà nước Đại Cồ Việt năm 968 đã chấm dứt tình trạng phân tán cát cứ, thống nhất đất nước. Việc đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt, xưng Hoàng đế và đặt niên hiệu Thái Bình đã khẳng định chủ quyền dân tộc, ý chí xây dựng một quốc gia độc lập, tự chủ vững mạnh, thể hiện khát vọng về một đất nước phát triển thái bình, hưng thịnh. Đây là cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của dân tộc Việt Nam.



Tại Đền thờ vua Lê Đại Hành, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã tri ân công lao to lớn của Đức vua Lê Đại Hành - người đã kêu gọi, lãnh đạo nhân dân đồng lòng đánh bại quân xâm lược nhà Tống, giữ vững bờ cõi trước sự quấy nhiễu của quân Chiêm Thành. Tài năng kiệt xuất của Đức vua Lê Đại Hành không chỉ ở lĩnh vực quân sự - là một vị tướng bách chiến bách thắng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, mà dưới sự trị vì của Đức vua, quốc gia Đại Cồ Việt đã đạt nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa và ngoại giao góp phần quan trọng vào việc bảo vệ, giữ gìn và củng cố nền độc lập dân tộc, là nền tảng cho sự phát triển hưng thịnh của các triều đại kế tiếp.

Trước anh linh các bậc tiên đế, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác bày tỏ quyết tâm, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, nguyện tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng và truyền thống yêu nước của dân tộc, cùng đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra, tạo đà đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



Cũng trong sáng 31/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền thờ Vua Lý Thái Tổ, Vua Trần Nhân Tông và các bậc tiên đế, tiền nhân tại khu vực Đàn Kính Thiên (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình)./.