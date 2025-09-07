Tổng Bí thư Tô Lâm: Đài Truyền hình Việt Nam cần nỗ lực để thực sự trở thành cơ quan truyền thông quốc gia kiểu mẫu, hàng đầu khu vực

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Phan Phương - TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố; cùng lãnh đạo các Đài Phát thanh Truyền hình, báo chí Trung ương và địa phương; Đại sứ, Phó Đại sứ các nước và đại diện các cơ quan hợp tác quốc tế tại Việt Nam.

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam có Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đài qua các thời kỳ; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; các gương mặt nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam tiêu biểu.

Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và một số tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành Trung ương, tập đoàn, doanh nghiệp gửi lẵng hoa chúc mừng.