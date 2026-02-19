Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thượng nghị sỹ Steve Daines, thành viên Ủy ban Đối ngoại.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Steve Daines. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tại cuộc điện đàm với Thượng nghị sỹ Steve Daines, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Thượng nghị sỹ đã gửi thư chúc mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó đề ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao, công nghiệp hiện đại vào năm 2030, trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực của Thượng nghị sỹ Steve Daines trong việc thúc đẩy Thượng viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết “Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”, thể hiện sự ủng hộ của lưỡng đảng Hoa Kỳ cũng như cá nhân Thượng nghị sỹ dành cho Việt Nam và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Điểm lại những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua, trong đó có đóng góp quan trọng của Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng Bí thư đề nghị hai bên cần phát huy nền tảng quan hệ đã được xây dựng trong hơn 30 năm qua, trong đó có trao đổi đoàn và hợp tác nghị viện.

Tổng Bí thư cũng đề nghị hai bên duy trì quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư theo hướng ổn định, bền vững và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa, xử lý bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật/nạn nhân chiến tranh, đẩy mạnh hỗ trợ tìm kiếm, quy tập, định danh bộ đội Việt Nam mất tin, mất tích trong chiến tranh. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác đầy đủ và có trách nhiệm với phía Hoa Kỳ trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.

Chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 3/2025, Thượng nghị sỹ Steve Daines bày tỏ ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; vui mừng chứng kiến Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực và mong muốn hai nước sớm hoàn tất thỏa thuận thương mại đối ứng.

Khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều thế hệ nghị sỹ lưỡng đảng Quốc hội Hoa Kỳ đối với quan hệ hai nước, Thượng nghị sỹ Steve Daines mong muốn Việt Nam sẽ trở thành quốc gia mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng. Thượng nghị sỹ Steve Daines nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, đồng thời chia sẻ ý kiến của Tổng Bí thư và cho biết cá nhân Thượng nghị sỹ sẽ ưu tiên thúc đẩy hơn nữa hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh và hợp tác trong các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Tại cuộc điện đàm, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thượng nghị sỹ Steve Daines đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình, thể hiện vai trò là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.