Tổng Bí thư Tô Lâm: Công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành phải thật sự chu đáo, an toàn

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 – 2025 (Ban Chỉ đạo Trung ương); Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan và thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo của đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung triển khai khẩn trương, nghiêm túc, kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm theo tiến độ, kế hoạch và yêu cầu đề ra. Các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, làm tốt công tác chuẩn bị từ nội dung cho đến các điều kiện cần thiết chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm.

Công tác tập luyện, hợp luyện phục vụ diễu binh, diễu hành cũng đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc theo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra.

Các hạng mục hạ tầng trọng yếu chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đến thời điểm hiện tại cơ bản đã hoàn thành (từ giải phóng mặt bằng; chỉnh trang, mở rộng khu vực Quảng trường Ba Đình; maket trang trí khu vực Lễ đài, khu vực bên trong, ngoài địa điểm tổ chức cho đến thi công lắp dựng khán đài,…).

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sâu rộng, kịp thời và hiệu quả. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn được triển khai đồng bộ, nghiêm túc từ sớm, từ xa nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ kỷ niệm. Công tác y tế, vệ sinh môi trường được chuẩn bị chu đáo. Công tác lễ tân phục vụ các hoạt động kỷ niệm được quan tâm triển khai bài bản.

Bên cạnh việc chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, các hoạt động kỷ niệm khác đã và đang được tổ chức trang trọng, tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa sự kiện. Việc khởi công, khánh thành các công trình chào mừng sự kiện được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Nhiều hoạt động kỷ niệm khác như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu; hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, an sinh xã hội; phát động các phong trào thi đua... đã và đang được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng và xã hội.