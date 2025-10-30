Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác Việt Nam - Anh

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các thỏa thuận giữa các bộ, ngành, cơ quan và Chính phủ gồm có: Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan; Hợp tác phát triển tài chính xanh; Hợp tác cung cấp vốn cho các dự án trọng điểm tại Việt Nam; Hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế; Hợp tác trong lĩnh vực phát hành trái phiếu quốc tế; Thỏa thuận hợp tác về năng lượng sạch; Bản ghi nhớ về an toàn sản phẩm; Hợp tác về năng lượng sạch và điện lưới chuyển đổi; Khung đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai; Thỏa thuận thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật "chuyển đổi bền vững, thích ứng với biển đổi khí hậu và đại dương".

Các thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương và cơ quan tổ chức quốc tế gồm có: Hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Liverpool); Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án liên doanh Castrol Gogoro Mobility trong lĩnh vực xe máy điện tại Việt Nam; Hợp tác nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và bảo trì (MRO) tại sân bay Vân Đồn; Hợp tác thiết kế và sản xuất vệ tinh tại Việt Nam.

Các thỏa thuận hợp tác giữa các tập đoàn và doanh nghiệp gồm có: Hợp tác tài trợ tín dụng xuất khẩu cho dự án năng lượng tái tạo của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và đơn vị thành viên; Hỗ trợ các chuyên gia y tế Anh quốc của tổ chức Facing the World thực hiện các chương trình thiện nguyện tại Việt Nam và cung cấp các chương trình đào tạo cho các bác sĩ thuộc bệnh viện đối tác của tổ chức Facing the World; Hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ giao lưu biểu diễn, trao đổi đoàn nghệ sỹ; Hợp đồng mua 100 máy bay A321neo, kèm quyền chọn mua 50 máy bay tiếp theo trị giá 25 tỷ USD; Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và động cơ dự phòng Rolls-Royce Trent 7000 cho đội máy bay A330neo của Vietjet trị giá 3,8 tỷ USD; Hợp tác chiến lược toàn diện nâng cao tiếp cận thuốc mới, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và chuyển giao kiến thức thực hành trong sản xuất vaccine (trị giá 500 triệu bảng, tương đương khoảng 660 triệu USD); Hợp tác đào tạo hỗ trợ các chuyên gia Việt Nam áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS); Hợp tác về phát triển mô hình tích hợp tiếng Anh trong trường học, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thi trên máy cho kỳ thi phổ thông và tích hợp AI trong chương trình học; Hợp tác về thành lập các trường quốc tế nội trú nhượng quyền mang tên, thương hiệu, tinh thần và kiến thức chuyên môn của Ardingly College tại Việt Nam; Hợp tác tận dụng năng lực số và các giải pháp ứng dụng AI tiên tiến của FPT để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện của Câu lạc bộ Chelsea, bao gồm các nền tảng kỹ thuật số, tương tác với người hâm mộ, vận hành kinh doanh và các công nghệ mới; Hợp tác nghiên cứu và phát triển tổ hợp cảng biển, sân bay, logistics và công nghiệp tích hợp; Hợp tác kinh doanh về hương liệu thiên nhiên, phát triển hóa chất xanh; Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm vận hành kinh doanh xổ số.