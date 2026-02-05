Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam – Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Chương trình hợp tác năm 2026 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, sáng 5/2, tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Cùng chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Lào.

Các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào về việc thành lập Trường Đại học Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Biên bản bàn giao bộ sách dạy tiếng Việt và bộ sản phẩm của Đề án "Đưa nội dung các sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam vào giảng dạy tại các trường học hai nước; Chương trình hợp tác năm 2026 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và tỉnh Luang Namtha; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và tỉnh Bokeo; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và tỉnh Luang Prabang.

Việc hai bên thống nhất làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” đã tạo khuôn khổ định hướng mới, đưa hợp tác bước sang giai đoạn phát triển sâu hơn, gắn chặt hơn giữa tầm nhìn chính trị và lợi ích phát triển. Hợp tác song phương đã chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng hiệu quả thực chất và kết quả cụ thể. Các cơ chế điều phối hợp tác liên ngành được duy trì thường xuyên, giúp kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các thỏa thuận cấp cao và chương trình hợp tác lớn.

Được thực hiện ngay trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới của lãnh đạo cấp cao cả hai Đảng, hai nước, chuyến thăm mang ý nghĩa định hướng đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị việc gắn kết tầm nhìn chiến lược với chương trình hành động cụ thể, gắn khát vọng phát triển với hiệu quả thực tiễn. Đây sẽ là nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ Việt Nam – Lào tiếp tục đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả và tính bền vững, tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ đặc biệt, cũng như niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hai nước./.