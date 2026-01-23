Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi họp báo. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và hơn 700 phóng viên đại diện cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh truyền hình trong nước và quốc tế tham dự họp báo.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng cho biết: Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả và trách nhiệm, với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã hoàn thành tất cả các nội dung, chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp. Thay mặt Trung tâm Báo chí Đại hội, đồng chí Lại Xuân Môn nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tín nhiệm tuyệt đối, bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp các nhà báo, phóng viên trong nước và quốc tế tham gia đưa tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; cám ơn các nhà báo, phóng viên đã liên tục đưa tin để nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế kịp thời nắm được diễn biến, tình hình và thành công của Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, thông tin kết quả Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp. Đây cũng là mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng chảy của dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm văn hiến, anh hùng. Từ khóa của Đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển; trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, khoa học, vì dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tóm tắt những từ khóa này, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định sự thành công của Đại hội, những nét mới, điều căn bản mà Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam vừa quyết định. Đại hội lần thứ XIV của Đảng thực sự là một đại hội đoàn kết, thống nhất; thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm, sức mạnh và văn hóa của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Nội dung các văn kiện Đại hội XIV, những thông tin liên quan đến Đại hội đã được Ban Tổ chức Đại hội, Trung tâm Báo chí cung cấp đầy đủ tới các phóng viên, báo chí.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Đại hội không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện, chương trình hành động của Đại hội mà cũng thống nhất rất cao, rất tập trung trong việc lựa chọn nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí là Ủy viên chính thức và 20 đồng chí là Ủy viên dự khuyết. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và phân công nhiệm vụ các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là đại diện tiêu biểu cho khoảng 5,6 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, hội tụ đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ và được Đại hội tín nhiệm cao, bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ Đại hội để gánh vác trọng trách trước Đảng, trước nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới. Đại hội đã định hướng xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các đồng chí lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước khóa XIV là tập thể trong sạch, vững mạnh, thực sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật; dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Đại hội cũng thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với sức mạnh của cội nguồn lịch sử dân tộc, với bề dày truyền thống của gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, với sự cổ vũ, động viên, hợp tác của đông đảo bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ trên thế giới, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhất định sẽ xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

TTXVN tiếp tục thông tin về buổi họp báo./.