Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp về triển khai Nghị quyết số 71 – NQ/TW

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 – NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Báo cáo tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Nghị quyết số 71 – NQ/TW ra đời đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của giáo viên, phụ huynh, học sinh và chuyên gia, thể hiện sự đồng thuận cao, coi đây là bước đi đúng đắn, kịp thời, khẳng định niềm tin xã hội vào những đổi mới chiến lược của ngành Giáo dục. Bộ đang tích cực phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 – NQ/TW; xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, hiện nay dự thảo đang hoàn thiện để xin ý kiến các bộ, ngành có liên quan trước khi trình Chính phủ.

Về công tác triển khai thực hiện, Bộ đã tích hợp các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 71 – NQ/TW vào 3 dự án luật và 2 Nghị quyết của Quốc hội gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 – 2035; Tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự án Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71- NQ/TW.



Về một số nội dung cụ thể đã triển khai, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.



Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Nghị định về chính sách hỗ trợ ăn trưa cho học sinh Tiểu học và Trung học Cơ sở ở các xã biên giới đất liền. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến sẽ trình Chính phủ ban hành trong tháng 9/2025 để kịp thời áp dụng cho năm học 2025-2026.



Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi (thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn), hiện nay đang trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định vào tháng 9/2025 để kịp thời áp dụng từ năm 2025 – 2026.