Tổng Bí thư Tô Lâm: Bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước

Tại Lễ Kỷ niệm, sau khi Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính trình bày Diễn văn Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ, các đại biểu đã xem phim tài liệu “Chính phủ - 80 năm hành trình vì nước, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

Mỗi chặng đường phát triển của Chính phủ đều in đậm dấu ấn các thế hệ lãnh đạo và nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của Chính phủ. Nhân dịp này, cán bộ thuộc khối Chính phủ các thời kỳ đã phát biểu, chia sẻ về chặng đường lịch sử vẻ vang của Chính phủ, tin tưởng vào trách nhiệm của các thế hệ tiếp nối đóng góp cho sự phát triển của Chính phủ, vì nước, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

* Vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và tự hào được cùng các đồng chí lãnh đạo công tác tại Chính phủ qua các thời kỳ nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn, quan trọng của các đồng chí đi trước, cùng nhau khẳng định ý chí tiến lên vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.



Tổng Bí thư nhấn mạnh, từ buổi khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ấy, biết bao thế hệ cán bộ lãnh đạo Chính phủ, từ Trung ương tới cơ sở, đã bước vào giai đoạn thử thách, giai đoạn cam go, mọi cái đều bỡ ngỡ, gian nan; vừa là người điều hành quốc gia, vừa là người lính nơi tuyến đầu quản trị, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; vừa là kiến trúc sư thiết kế thể chế, vừa là người thợ cả dựng lên những thiết chế đầu tiên của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.



Tổng Bí thư nêu rõ, lịch sử đã chứng kiến hai cuộc trường kỳ kháng chiến vĩ đại, nơi ý chí của dân tộc kết tinh thành sức mạnh vô song. Trong những năm tháng ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và cơ quan thuộc chính phủ đã gánh trên vai cả một “cỗ máy” quốc gia vận hành trong chiến tranh: chuyển hóa nguồn lực ít ỏi thành sức mạnh toàn dân; tổ chức sản xuất, hậu cần; điều phối chính sách, giữ vững kỷ cương; huy động trí tuệ, tài lực và lòng dân, sức dân cho tiền tuyến. Từ “hạt gạo chia đôi”, từ “bát cơm sẻ nửa”, Chính phủ đã hiện thực hóa tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”: Kiên định mục tiêu độc lập tự do, nhưng linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo trong mọi sách lược. Đó là những năm tháng mà mỗi văn bản chỉ đạo, quyết định điều hành đều in đậm dấu ấn trách nhiệm với sinh mệnh quốc gia; nơi mà mỗi tấc đất giải phóng, mỗi nhà máy, công trường, làng xóm, thôn bản, những mái trường, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng, được khôi phục sau các trận bom của kẻ thù đều có bóng dáng của những người “đầu tàu gánh vác” trong bộ máy Chính phủ.



Ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, các đồng chí lại đứng trước một sứ mệnh vô cùng nặng nề, trọng đại: Hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục hậu quả đổ nát, đưa cả dân tộc bước vào thời kỳ kiến thiết, phát triển. Đó là giai đoạn mà từng đồng vốn, từng ký gạo, từng mét vải đều quý như vàng; mỗi quyết sách đều là sự cân nhắc đầy trăn trở giữa nhu cầu bức thiết và nguồn lực hạn hẹp. Giữa bộn bề thiếu thốn ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc chính phủ đã kiên trì tìm đường đổi mới quản trị, thí điểm những cơ chế mới, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực xã hội. Khi Đổi mới được khởi xướng, chúng ta một lần nữa đi đầu trong đột phá tư duy: chuyển từ cơ chế tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển mới, nơi pháp luật, thị trường và kỷ cương quản trị trở thành bệ đỡ cho sáng tạo và khởi nghiệp.



Tổng Bí thư khẳng định, từ những bước đi đầu tiên đầy thận trọng cho tới những cải cách thể chế ngày càng hoàn thiện, bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước. Mỗi kế hoạch 5 năm, mỗi chương trình mục tiêu quốc gia, mỗi dự án hạ tầng chiến lược là một viên gạch trong đại công trình dựng xây Tổ quốc; mỗi nỗ lực giảm nghèo, mở rộng an sinh, phổ cập giáo dục và bảo hiểm y tế, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là một cầu nối để không ai bị bỏ lại phía sau. Trên mặt trận đối ngoại, Chính phủ đã cùng toàn hệ thống chính trị kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng quan hệ đối tác; đưa Việt Nam trở thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, những kết nối hạ tầng chiến lược, những tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay, những khu công nghiệp, khu công nghệ cao mọc lên là bằng chứng sống động của một Việt Nam đổi thay từng ngày.