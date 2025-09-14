Tổng Bí thư Tô Lâm: “Bình dân học vụ số” phải trở thành phong trào cách mạng, toàn dân, toàn diện, bao trùm, sâu rộng

Dự trực tiếp tại điểm cầu trung tâm (Nhà Quốc hội) có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng dự tại điểm cầu trung tâm có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Trịnh Văn Quyết; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội…

Tham dự trực tuyến tại các điểm cầu có khoảng 10.000 đại biểu, trong đó có 33 điểm cầu Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tại các tỉnh, thành phố (thành phố Hà Nội dự trực tiếp), 14 điểm cầu của Kiểm toán Nhà nước tại các khu vực; hơn 3.000 điểm cầu tại trụ sở các đơn vị hành chính cấp xã.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

* Nâng cao nhận thức đến hành động về chuyển đổi số

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Việc tổ chức Hội nghị là hoạt động thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội trong việc chuyển đổi số trong thực thi công vụ; thực hiện chỉ đạo cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm là: phải triển khai bài bản, có bộ tài liệu, tổ chức tập huấn, đánh giá để mỗi người thấy rõ trách nhiệm, nhu cầu, phục vụ công việc hiệu quả hơn.



Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức đến hành động về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức; chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc hằng ngày; nhất là trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng.



Theo Chủ tịch Quốc hội, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã có hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng “Quốc hội điện tử 1.0”, cung cấp cho đại biểu Quốc hội công cụ hiện đại trên máy tính bảng, khởi đầu cho các kỳ họp Quốc hội “không giấy tờ”, góp phần nâng cao hiệu quả và tính chuyên nghiệp trong hoạt động nghị trường.



Ngày 15/11/2024, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Quốc hội được thành lập do một Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng ban. Ngày 13/5/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1637 phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Quốc hội giai đoạn 2025 - 2030, tạo nền tảng để thực hiện chuyển đổi số một cách bài bản, toàn diện, khoa học, hiệu quả và minh bạch.



Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, kế thừa của nhiệm kỳ trước về xây dựng Quốc hội điện tử, Quốc hội đã nâng cấp, triển khai ứng dụng “Quốc hội 2.0” với cải tiến vượt bậc, nhiều tiện ích mới.



Chủ tịch Quốc hội cho biết, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các chuyên gia xây dựng bộ tài liệu khung kiến thức, kỹ năng số. Nội dung công phu, thẩm định kỹ lưỡng, tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước, phục vụ cho công tác bồi dưỡng, đào tạo, đảm bảo đúng người, đúng nhu cầu, phù hợp với vị trí công tác.

Nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ mới nhất định sẽ phát sinh khó khăn, vướng mắc, không thể bằng lòng với sản phẩm đã có, mà phải thường xuyên lắng nghe, tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung, nâng cấp, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để phong trào được triển khai hiệu quả, thực chất trong thời gian tới.



“Chúng ta quyết tâm thực hiện chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư là: Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt, là “chìa khóa vàng” để đưa đất nước phát triển bứt phá, vượt qua thách thức và hiện thực hóa khát vọng hùng cường”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.



Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, để thực hiện thành công yêu cầu nhanh chóng phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho toàn dân, học tập Bác Hồ động viên toàn dân học tập, học tập suốt đời. Diệt giặc dốt, toàn dân đã tham gia “Bình dân học vụ” để xóa mù chữ. Giặc dốt bị tiêu diệu, để tiến kịp, tiến cùng thời đại, toàn dân cần tích cực tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”. Hôm nay, “Bình dân học vụ số – Quốc hội số” được khởi động với khát vọng phổ cập tri thức số đến mọi đại biểu và cán bộ trong hệ thống Quốc hội, tiếp nối truyền thống hiếu học, cầu thị của dân tộc ta trong thời đại mới.



Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo triển khai phong trào “Bình dân học vụ số – Quốc hội số” một cách bài bản, khoa học, hiệu quả và sát với nhu cầu thực tiễn của từng đơn vị. Đảng ủy Quốc hội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57, đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; hình thành tư duy số và văn hóa ứng dụng công nghệ trong công việc; đồng hành với cử tri trong tiếp cận tri thức số. Quốc hội cũng chú trọng phổ cập các kỹ năng số thiết yếu, khai thác hiệu quả các nền tảng số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, hướng tới hình thành “Quốc hội số” trong tương lai.