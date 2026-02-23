Tổng Bí thư Tô Lâm: Bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm sự liên tục, thông suốt

Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi gặp mặt; cùng dự có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng.



Cuộc gặp mặt được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Tổng Bí thư Tô Lâm với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình tổ chức Tết tại các địa phương, Tết Bính Ngọ 2026 diễn ra đầm ấm, vui tươi khắp mọi miền Tổ quốc. Các địa phương triển khai đồng bộ công tác chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống địa phương; phản ánh sinh động những vấn đề thời sự, ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết với một số kết quả nổi bật.



Trong không khí vui tươi, ấm áp của những ngày đầu Xuân mới, phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, vừa khép lại một năm có rất nhiều sự kiện trọng đại, khối lượng công việc lớn, nhiều việc mới, việc khó, có việc chưa có tiền lệ; đồng thời chính thức bước vào giai đoạn triển khai mạnh mẽ các quyết sách lớn mà Đại hội Đảng XIV đã đề ra.



Với tinh thần trách nhiệm cao, ngay trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng vẫn trực tiếp tham gia phục vụ các hoạt động quan trọng, trong đó có chuyến công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hoa Kỳ, góp phần quan trọng vào thành công của chuyến đi. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Trung ương Đảng trong các hoạt động đối nội, đối ngoại cấp cao.



Ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, nỗ lực không kể thời gian, sớm tối của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng đã đạt được trong công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm qua.

