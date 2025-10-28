Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến London, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay về phía Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Seema Malhotra; Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew; đại diện Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Stephen Walton.

Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng và Phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng và đại diện Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Anh Stephen Walton lên chuyên cơ chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.