Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Thủ đô Helsinki, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Helsinki, về phía Phần Lan có: ông Mika Koskinen, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao; ông Pekka Juhani Voutilaine, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có: bà Phạm Thị Thanh Bình, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Phần Lan; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.

Tại sân bay quốc tế Helsinki, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Phần Lan Mika Koskinen và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Phần Lan Phạm Thị Thanh Bình đã lên máy bay chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân thăm Phần Lan. Xuống máy bay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lần lượt bắt tay các quan chức phía Phần Lan ra đón đoàn và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.